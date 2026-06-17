- Cuatro bancos se disputan que su nombre quede en el mega escenario de espectáculos Arena Bonita de Santander

Javier Suárez de Davivienda, Lorena Gutiérrez de Aval, Mario Pardo de BBVA y Juan Mora de Bancolombia quieren los derechos comerciales del nuevo proyecto

La antigua Plaza de Toros de Bucaramanga, ubicada en el municipio de Girón, vive una transformación importante. El escenario, que durante años fue considerado uno de los de mayor aforo del país y recibió a figuras del toreo como Manuel Caballero, José Ignacio Uceda y José Gómez, entre otros, será transformado en un moderno complejo para espectáculos y eventos masivos que provisionalmente llevará el nombre de Arena Bonita.

El proyecto demandará una inversión cercana a los $118.965 millones, la mayoría del presupuesto proviene de la Gobernación de Santander. Los creadores aspiran a convertirlo en el principal escenario multipropósito del nororiente colombiano. Su diseño contempla la realización de conciertos, exposiciones, ferias, eventos deportivos y espectáculos de gran formato, con capacidad para recibir hasta 18.000 asistentes.

La magnitud del proyecto ha despertado el interés de varias entidades financieras interesadas en adquirir los derechos de nombre del recinto. El modelo no es nuevo en Colombia. Un caso emblemático es el del Movistar Arena de Bogotá, cuya marca genera ingresos millonarios a través de este tipo de acuerdos de patrocinio.

Entre los bancos que han manifestado interés aparecen Davivienda, Grupo Aval, BBVA y Bancolombia. Detrás de cada eventual propuesta estarán algunos de los ejecutivos más influyentes del sector financiero colombiano: Javier Suárez, presidente de Davivienda; María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval; Mario Pardo Bayona, presidente de BBVA Colombia y Juan Carlos Mora Uribe, presidente de Bancolombia.

Davivienda cuenta con experiencia reciente en este tipo de alianzas. La entidad logró asociar su marca al antiguo Arena Primavera, en Antioquia, hoy conocido como DaviArena.

Por su parte, el Grupo Aval también tiene experiencia en grandes escenarios. A través de sus inversiones participa en la concesión del estadio El Campín de Bogotá, uno de los activos deportivos y de entretenimiento más importantes de Colombia.

Mientras que para BBVA quedarse con los derechos de nombre de Arena Bonita representaría su primera incursión en este negocio en el país. Bancolombia, mientras tanto, tampoco cuenta actualmente con una concesión similar, por lo que el proyecto santandereano podría convertirse en una oportunidad estratégica para fortalecer su presencia de marca.

La entidad que presente la propuesta más atractiva logrará asociar su nombre al que promete ser el escenario de referencia del oriente colombiano, un recinto con estándares internacionales y una capacidad superior a la del Movistar Arena de Bogotá, que puede albergar hasta 14.000 espectadores.

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