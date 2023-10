Los siete lugares de Bogotá más infestados de ratas

.Publicidad.

En los últimos días se han viralizado varios videos que evidencian la proliferación de ratas en Bogotá, parece que estaría infestada y pocos lo han notado. Los roedores se ven paseando sin miedo alguno a los seres humanos. El Portal del Dorado y el barrio La Paz de Ciudad Bolívar serían los más afectados.

RATAS EN EL PUENTE PEATONAL DEL PORTAL DEL DORADO.



Así está la parte peatonal para acceder a uno de los portales más importantes del sistema de transporte masivo de Bogotá. Impresentable. ¿Dónde más ha visto situaciones de este tipo?@NicoleRomero04 pic.twitter.com/TAYgHLH7tK — Nicolás Romero (@NicoRomero_17_) September 27, 2023

Esta problemática afecta siete localidades de la capital, al parecer se debe a las pilas de basura que se acumulan en las calles y se vuelven un hogar para las ratas. La Secretaria Distrital de Salud de Bogotá creó un equipo que llegara a dichas zonas afectadas e iniciarán un proceso de limpieza y desratización.

Desde octubre funcionarios de la Alcaldía se han trasladado a los lugares y han realizado los debidos procesos de limpieza. Pero el problema también tiene que ver con la falta de cultura ciudadana “para evitar la proliferación de roedores, se recomienda no rasgar las bolsas de basura, no dispongamos en horarios que no corresponden, ni acomulemos residuos en espacios públicos”, explicó Juan Carlos López, director de la UAESP.

La entidad distrital dió el listado de las localidades donde habrían más ratas en Bogotá, Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Bosa, Engativá, Usaquén y Suba.

