Los secretos detrás del concierto Kraken sinfónico, la icónica banda de metal colombiana

El rock y la música clásica comparten escenario. Detrás del espectáculo hay arreglos, decenas de músicos y una nueva forma de escuchar sus clásicos.

Kraken Sinfónico propone una nueva forma de escuchar algunos de los clásicos más importantes del rock colombiano. El espectáculo, que reúne a la legendaria banda con FILMO (Film Music Orchestra), demuestra que las guitarras eléctricas y una orquesta sinfónica pueden compartir el mismo escenario sin pelear.

¿Qué es Kraken Sinfónico?

Lejos de ser un concierto en el que una orquesta simplemente acompaña a una banda, Kraken Sinfónico es un trabajo de reinterpretación musical. Cada una de las canciones es analizada para crear nuevos arreglos que integren el sonido de una orquesta sinfónica con la fuerza característica del rock.

El resultado busca ampliar la experiencia sonora sin modificar la identidad de los temas originales. Es decir, la esencia de Kraken permanece intacta, pero las canciones adquieren nuevos matices gracias a instrumentos que normalmente no hacen parte de una agrupación de rock.

¿Cómo se adaptan las canciones de Kraken a una orquesta?

El proceso empieza con los arreglos musicales. Los compositores y orquestadores estudian cada tema para distribuir sus melodías entre las diferentes familias de instrumentos.

En algunos momentos, los violines toman líneas que originalmente interpreta la guitarra. Los chelos y las violas aportan profundidad a los pasajes más emotivos, mientras que los metales refuerzan los momentos de mayor intensidad. La percusión sinfónica complementa el trabajo de la batería, generando una sensación de mayor amplitud sonora.

Le puede interesar: Él era Héctor Ochoa, el compositor paisa que lleva sonando 40 años un solo éxito: El camino de la vida

El desafío consiste en encontrar un equilibrio, que la orquesta enriquezca las canciones sin opacar la personalidad de la banda. La mayor diferencia está en el color musical. Una orquesta permite incorporar armonías, texturas y dinámicas que no existen en la versión original de estudio o en un concierto convencional. Sin embargo, los elementos esenciales permanecen.

Las guitarras, el bajo, la batería, la voz y la energía que caracteriza a Kraken siguen siendo el centro del espectáculo. La orquesta funciona como un complemento que expande el universo sonoro de canciones emblemáticas como Lenguaje de mi piel, Vestido de cristal, Muere libre, Frágil al viento y Mexica. Para quienes conocen este repertorio desde hace décadas, el formato ofrece la posibilidad de descubrir detalles musicales que antes podían pasar desapercibidos.

¿Por qué estos conciertos requieren tantos ensayos?

Una banda de rock tiene cierta libertad para improvisar o modificar pequeños aspectos durante una presentación en vivo. Una orquesta sinfónica, en cambio, trabaja con partituras en las que cada entrada y cada silencio están cuidadosamente definidos.

Por eso, montajes como Kraken Sinfónico requieren semanas de preparación. Los músicos ensayan la sincronización entre ambos formatos, ajustan los cambios de tempo y equilibran el volumen de cada sección para lograr que la interpretación fluya como una sola.

Ese trabajo previo es el que permite que el público perciba un espectáculo natural, en el que el rock y la música sinfónica dialogan sin competir entre sí.

También puede leer: El himno futbolero de Dr Krápula que puso a cantar a Colombia por fin tiene video luego de 20 años

Un formato que sigue conquistando al público

La mezcla entre rock y orquesta sinfónica ha sido explorada por grandes bandas internacionales desde hace varios años. La unión entre rock y orquestas sinfónicas tiene décadas de historia. En 1969, Deep Purple abrió el camino con Concerto for Group and Orchestra.

A finales de los noventa, Metallica popularizó el formato con S&M, mientras que Scorpions hizo lo propio con Moment of Glory. Desde entonces, agrupaciones como Kiss, Yes y Evanescence también han reinterpretado su repertorio junto a orquestas.

En Colombia, Kraken sinfónico se suma a esa tradición al llevar clásicos del rock nacional a un formato que conserva la potencia de la banda y amplía su riqueza sonora mediante arreglos orquestales.Además, dicho formato ha encontrado una audiencia cada vez más amplia que sigue creciendo, especialmente cuando se trata de agrupaciones que marcaron la historia del rock nacional.

La expectativa por Kraken Sinfónico creció desde el anuncio del estreno en Bogotá. La función de las 8:00 p. m. del 8 de agosto de 2026, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, agotó completamente su boletería, motivo por el cual se abrió una segunda presentación ese mismo día a las 4:00 p. m.

Tras su paso por la capital, el espectáculo continuará su recorrido nacional con una presentación en el Teatro Jorge Isaacs, en Cali, el 17 de octubre de 2026. Posteriormente, llegará al Teatro Universidad de Medellín el 24 de abril de 2027.

Cabe mencionar que la unión entre el rock y las orquestas sinfónicas tiene décadas de historia. En 1969, Deep Purple abrió el camino con Concerto for Group and Orchestra. A finales de los noventa, Metallica popularizó el formato con S&M, mientras que Scorpions hizo lo propio con Moment of Glory. Desde entonces, agrupaciones como Kiss, Yes y Evanescence también han reinterpretado su repertorio junto a orquestas. En Colombia, Kraken Sinfónico se suma a esa tradición al llevar clásicos del rock nacional a un formato que conserva la potencia de la banda y amplía su riqueza sonora mediante arreglos orquestales.

Anuncios.

Anuncios..