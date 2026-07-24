- La plataforma que permite encontrar la aerolínea adecuada para viajar con su mascota en cabina

Petfly permite comparar vuelos según las características de la mascota, conocer las políticas de las aerolíneas y calcular el costo real del viaje antes de reservar

Planear un viaje con un perro o un gato suele implicar mucho más que comprar un tiquete. Antes de elegir un vuelo hay que revisar restricciones de peso, dimensiones del guacal, costos adicionales y requisitos que cambian de una aerolínea a otra. En muchos casos, esa información está dispersa entre páginas web, documentos y reglamentos, lo que convierte la planeación en una tarea dispendiosa.

Con el propósito de simplificar ese proceso nació Petfly, una plataforma que reúne en un solo lugar la información sobre vuelos compatibles con mascotas en cabina. Su buscador permite comparar rutas teniendo en cuenta no solo el precio del pasaje, sino también las políticas y los costos que aplica cada aerolínea para transportar perros y gatos.

Una búsqueda pensada desde la mascota

A diferencia de los buscadores tradicionales, donde la mascota suele aparecer como un servicio adicional que se consulta después de comprar el vuelo, esta herramienta la incorpora desde el inicio del proceso.

El usuario solo debe ingresar datos como la especie, la raza, el peso, la edad y las dimensiones del transportín. Con esa información, el sistema identifica cuáles vuelos cumplen con las condiciones exigidas por cada aerolínea y descarta aquellos que no son compatibles.

De esta manera, con app.petfly.io el viajero evita invertir tiempo comparando manualmente las políticas de decenas de compañías.

El principal obstáculo al viajar con mascotas

Uno de los mayores problemas para quienes vuelan con animales de compañía es que no existe un criterio único entre las aerolíneas. Cada empresa establece límites de peso distintos, cobra tarifas diferentes y define sus propios requisitos para permitir el ingreso de mascotas a la cabina.

Además, esa información no siempre aparece durante la búsqueda del vuelo. En muchos casos hay que ingresar al sitio web de cada aerolínea para conocer cuánto cuesta transportar la mascota o si el animal cumple con las condiciones exigidas.

A esto se suma la incertidumbre de quienes viajan con perros de servicio o certificado de apoyo emocional, ya que las políticas también varían entre compañías y pueden incluir requisitos documentales específicos.

Qué información permite consultar

La plataforma centraliza esos datos para que puedan consultarse antes de comprar el pasaje.

Entre otras funciones, permite conocer el costo real de viajar con una mascota, comparar diferentes alternativas de vuelo, verificar si una aerolínea acepta animales de apoyo emocional o perros de servicio y revisar aspectos como los límites de peso, las dimensiones permitidas para el transportín y la duración de cada itinerario.

También ofrece cobertura para rutas nacionales e internacionales, integrando información de más de un centenar de aerolíneas.

Más que un comparador de vuelos

Uno de los aspectos que diferencia esta herramienta de otras, es que su buscador de vuelos con mascota no solo compara tarifas. También incorpora las condiciones específicas para viajar con mascotas, de manera que el pasajero puede saber desde el inicio si su perro o gato podrá abordar el vuelo y cuánto costará hacerlo.

“A nivel técnico, estamos integrados mediante API con un proveedor global de inventario de vuelos, lo que nos permite acceder a opciones en tiempo real en un solo lugar y facilitar la comparación del costo total real de viajar con mascota”, explican desde Petfly.

Esto permite acceder a una amplia oferta de vuelos y mostrar el costo total del viaje, incluyendo el valor correspondiente al transporte de la mascota.

Una planeación con menos incertidumbre

Viajar con una mascota seguirá requiriendo cumplir normas y preparar documentación, pero contar con esa información desde el momento de buscar un vuelo reduce buena parte de la incertidumbre.

En ese escenario, Petfly busca facilitar la planeación al reunir en una sola plataforma requisitos, tarifas y condiciones de distintas aerolíneas. Así, los viajeros pueden comparar opciones con mayor claridad y elegir el itinerario que mejor se adapte tanto a sus necesidades como a las de su compañero de viaje.

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