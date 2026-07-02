El himno futbolero de Dr Krápula que puso a cantar a Colombia por fin tiene video luego de 20 años

En medio del Mundial el grupo bogotano lanzó el video de El pibe de mi barrio, un homenaje a las canchas de barrio, los niños y la pasión que despierta el fútbol.

Balones rebotan, niños corren por una cancha de arena que empolva sus zapatos y Doctor Krápula presenta, por primera vez, el video oficial del clásico “El pibe de mi barrio”, que durante más de veinte años acompañó celebraciones, encuentros entre amigos y momentos inolvidables para miles de fans, rockeros y melómanos.

En días donde el mundo vibra con el Mundial 2026, una de las canciones más representativas del fútbol, se toma las canchas musicales para jugar como los grandes. Ahora, se escribe un nuevo capítulo de la historia. Lejos de los grandes escenarios y de las figuras mediáticas, la agrupación apostó por una mirada auténtica y humana.

La calle de mi infancia se convierte en mi Wembley /de otros barrios vienen Maradonas y Pelés /

La copa más grandiosa es un roscón con gaseosa / suelte pues el cuero / que mi gente está que goza.

“El pibe de mi barrio”, luego de más de dos décadas de sonar en bares, casas, medios de transporte y emisoras, tiene video oficial acompañado con las imágenes que, en palabras de los integrantes de la agrupación: “mejor representan su esencia”, como lo son los niños, las canchas de barrio y los sueños que nacen alrededor de un balón.

“Esa es la esencia del fútbol de nuestro país, el que se ve más reflejado en una cancha de barrio que en un estadio lleno, el fútbol colombiano es baile, es gozadera, son momentos inolvidables junto a la familia, amigos y que bonito hacer una canción que homenajee eso”, señaló subcantante.

Todos los domingos soy el pibe de mi barrio / dos ladrillos, mi Campín; mi barra, el vecindario / Todos los domingos soy el pibe de mi barrio /dos ladrillos, mi Campín; mi barra, el vecindario.

Este lanzamiento surgió como un tributo a las relaciones que se construyen cada día en parques, calles, colegios y canchas comunitarias. "Queríamos contar una historia que representará el verdadero espíritu del fútbol colombiano. La emoción que sentimos durante un Mundial nace mucho antes de los estadios llenos; nace en cada niño que juega en una cancha de barrio imaginando que algún día podrá llegar lejos. Allí es donde se vive la esencia de este deporte", señaló el equipo creativo del proyecto.

Unión de fuerzas

Como bandera del proyecto y para materializar la visión, la agrupación musical unió esfuerzos con la Fundación Colombianitos; una organización social que desde hace más de 25 años utiliza el deporte como vehículo de transformación y desarrollo social.

“El mensaje más importante de “El pibe de mi barrio” es que el fútbol es una pasión popular, es algo que une a la gente a pesar de sus creencias y por eso esta canción resalta ese asunto, que lo importante es el barrio, la gente, las familias y sobre todo que ese niño que siempre sueñe con ser futbolista”, añadió.

La participación de la Fundación aporta al video una dimensión que trasciende lo musical. Cada imagen refleja cómo el deporte puede convertirse en un punto de encuentro capaz de generar inclusión, fortalecer comunidades y abrir caminos de esperanza para nuevas generaciones.

“Si pudiera dedicarle esta canción a una generación en específico, se la dedicaría a la generación que está pasando de la niñez a la adultez, que tiene ahora el peso en sus hombros de de ser el presente y el futuro del planeta y del país. Que se lo tomen con responsabilidad, que luchen por sus sueños y todos los domingos sean el pibe del barrio”, finalizó Mario Muñoz.

También puede leer: La subasta en la que venderán la medalla mundialista de Pelé, la camiseta que usó Messi en 2014 y los guayos de Maradona

Los pequeños seguirán soñando con el balón de oro, los guayos de la última marca y con la mejor tecnología. Lo cierto es que, como en la canción de Doctor Krápula, nunca se perderá la esencia de barrio, los ‘picados’ que mostraron sus habilidades y la música con la que los acompañaban, porque todos, en algún momento, hemos querido ser el pibe de nuestro barrio.

Todos los domingos soy el pibe de mi barrio / dos ladrillos, mi Campín; mi barra, el vecindario / Todos los domingos soy el pibe de mi barrio /dos ladrillos, mi Campín; mi barra, el vecindario.

Anuncios.

Anuncios..