La presentadora bogotana Laura Tobón es sin lugar a duda una de las mujeres más queridas de la farandula colombiana, no solo por su talento, carisma y belleza que suele demostrar en cada uno de los proyectos en los que ha participado, sino también por el espíritu maternal y compromiso que refleja en el contenido que comparte a través de sus redes sociales.

La también modelo y empresaria, casi siempre es merecedora de halagos por parte de sus seguidores, sin embargo, muchos se preguntan cómo hace para lucir tan hermosa.

Recientemente, en Instagram donde cuenta con casi 4 millones de seguidores, reveló finalmente algunos de sus secretos para mantenerse radiante. La presentadora confesó que su belleza no es 100 % natural y que ha acudido a “ayudas estéticas” tanto en la cara como en el cuerpo.

A través de un video, Laura Tobón confesó que a pesar de que le daba miedo empezar a realizarse algún tipo de procedimiento, el haber sido mamá y la edad empezaron a hacerse notar.

“Yo, la verdad, empecé porque ya soy mamá, tengo 33 años. No voy a decir mentiras: el cansancio, la no dormida, a veces me sentía agotada y sentía que perdía la luz de mi piel, no se veía tan vital como antes”

A esto, recomendó algunos de los procedimientos que a ella le han funcionado para “revivir” su piel “ Recomiendo el colágeno. El ácido hialurónico para volver a esa naturalidad, a la elasticidad, a la luminosidad que tiene la piel cuando es más joven, y en el cuerpo el colágeno también me ha ayudado a recuperar esa figura que tenía antes de ser mamá”.

El clip generó todo tipo de reacciones “La verdad una señora como usted no necesita ningún procedimiento estético”, “Quedaste hermosa, son muy suave los cambios muy naturales precioso trabajo”, “100% pro a hacernos detallitos que nos hagan sentir aún más bellas”, “Para mí no necesitas nada”, son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores.

