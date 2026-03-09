- Los Representantes a la Cámara de Uribe, de la Espriella y Alejandro Char se alzaron con la mayor cantidad de votos

Daniel Briceño fue el congresista más votado y junto al paisa Andrés Guerra también del CD y la cristiana Carol Borda de Salvación Nacional están en el top

La decisión del Presidente Uribe de mandar a Andrés Guerra a liderar la Cámara del Centro Democrático por Antioquia que fue leída como un golpe a la carrera del antioqueño, que venía de ser precandidato presidencial, terminó siendo una movida exitosa para el partido: la suya fue la segunda votación más alta del país para Cámara después del gran ganador Daniel Briceño, también del Centro Democrático logrócerca de 261.036 votos, la votación más alta del congreso, incluida la del senado. Pasa a la historia de grandes electores junto a Álvaro Uribe y Antanas Mockus quien también hizo de Bogotá su plaza principal.

Guerra es el heredero de una tradición política dentro del partido liberal liderada por Bernardo Guerra Serna y logró superar los 110 mil votos, algo muy poco usual en elecciones regionales para Cámara de representantes. El partido del ex Presidente Uribe logró en su tierra otra gran votación con Gregorio Orjuela quien se estrena en la Cámara con más de 90 mil votos después de haber sido Diputado por Antioquia.

La cristiana Carol Stefanny Borda .hizo campaña en llave con Sara Castellanos quien también logró su curul en el Senado, entre los fieles de la Iglesia Misión Carismática internacional –Movimiento G12- fundada por sus padres Cesar y Claudia Castellanos que siempre han estado en política. Ambas fueron avaladas por el Partido Salvación Nacional en cabeza de Enrique Gómez Martínez –sobrino nieto de Álvaro Gómez Hurtado y quien también resultó elegido senador con una votación robusta quien fue el primer en adherir a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Los Char y Cambio Radical lograron la mayor votación del Atlántico con Estefanel Gutiérrez. Los dos Alejandros, padre e hijo lo apoyaron al candidato cuyos orígenes están en el barrio popular La Manga en Barranquilla. Gutiérrez llegó a Cambio Radical para las elecciones del concejo de Barranquilla

Camilo Andrés Mosquera. Partido Liberal, cerca de 71 mil votos, logró una de las votaciones más altas de Antioquia. Quedo de tercero tras la votación de José Gregorio Orjuela Pérez, del Centro Democrático, que consiguió 92 mil votos.

Víctor Manuel Salcedo del Partido de la U y del grupo de la gobernadora Dilian Frnacisca Toro logró igual que la senadora Norma Hurtado, una robusta votación, alcanzando los 68.417 votos. con lo cual sostuvo su curul en la Cámara.

.l partido de la U obtuvo en Santander una votación importante con Diego Fran Ariza quien se ha movido entre el sector privado y público. Su compromiso “Inversión para las regiones” caló entre los electores y logró 64.262 votos.

Mario José Carvajal. Partido Liberal, cerca de 61 mil votos en Santander.

Yamit Noe Hurtado Neira. Alianza Verde, obtuvo cerca de 36.058 votos. Hurtado es médico y sus políticas apuntan a un sistema médico donde el paciente sea la parte central del sistema. El Partido Verde con la elección Hurtado mantiene su presencia en Boyacá, lugar donde los verdes tienen una plaza importante.

En total de los 187 escaños de la Cámara, no todos fueron escogidos el pasado 8 de marzo, una de las sillas esta reservada a la fórmula vicepresidencial. Persona que se puede conocer el 31 de mayo, o en caso de segunda vuelta el 21 de junio.

