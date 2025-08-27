- ¿ Quien es el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado que tomó las riendas del partido y adhirió a Abelardo de la Espriella ?

Enrique Gómez Martínez recuperó la personería de Salvación Nacional y acaba de unirse a Defensores de la Patria con el que pretenden recoger 3 millones de firmas

La lucha la comenzó Enrique Gómez Martínez, hijo del también Senador Enrique Gómez Hurtado, en el 2021 cuando se propuso recuperar la personería jurídica de Salvación Nacional. El partido había sido fundado por su tío, el político y periodista Álvaro Gómez Hurtado en 1990. Su momento de gloria fue precisamente en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, con una lista ganadora con la que obtuvo el segundo lugar, la mayor votación en las elecciones presidenciales de 1990, superando inclusive a los candidatos del partido conservador.

Este destello electoral le dio las credenciales a Álvaro Gómez para convertirlo en co-presidente de la Asamblea Constituyente junto con Antonio Navarro Wolf del M-19, Horacio Serpa del Partido Liberal y Álvaro Gómez Hurtado.

Cuando empezaba a proyectar al partido como opción de poder, Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado en 1995 y once años después el Movimiento de Salvación Nacional perdió su personería jurídica.

El CNE le había devuelto la personería jurídica al Nuevo Liberalismo tras una lucha de Juan Manuel y Luis Fernando Galán, hijos del líder liberal asesinado Luis Carlos Galán con lo que abrió el camino para que otros movimientos siguieran los mismos pasos.

Enrique Gómez Martínez se propuso rescatarla e inicio cinco años después la pelea ante el Consejo Nacional electoral y para ello puso en marcha su condición de abogado, también disponer de su propio bufete le fue útil. Graduado de la Universidad Sergio Arboleda, lugar donde Gómez Hurtado dictaba cátedra y de donde salió a encontrar la muerte a bala cuando salía a pie del claustro.

Una vez recuperada la personería para el partido, Gómez Martínez la estrenó postulándose como candidato presidencial del Movimiento de Salvación Nacional en las elecciones de 2022 en la que buscaba rescatar el legado en la filosofía y visión de Estado de Álvaro Gómez y abrirle un espacio a nuevas generaciones que quieran abanderarse de sus ideas, como explica en esta conversación.

Con ese mismo espíritu adhirió a la campaña presidencial del abogado penalista Abelardo De la Espriella quien con el slogan Firme por la patria empezó a recoger firmas en todo el país, esfuerzo en que participará el Movimiento de salvación nacional.

La meta que se ha trazado Abelardo con su movimiento Defensores de la patria es súper ambiciosa: 3 millones de firmas. El trabajo que le espera a la Registraduría es mayúsculo porque igual hay más de una decena de candidatos en plan de inscribirse por firmas, donde está también la contrincante de Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, desde la línea política catalogada de derecha. Con el slogan Valientes la periodista quiere llegar a la presidencia.