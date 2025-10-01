Los productos de temporada del Ara que no duran más de un día en la tienda

Tiendas como Ara, D1 y Dollarcity marcan tendencia con sus productos de temporada: ofertas semanales tan atractivas que se agotan en cuestión de horas

En Colombia, tiendas como Ara, D1 y Dollarcity se han convertido en verdaderos cazaderos de gangas. Su modelo de ventas por temporada, con artículos que cambian cada semana, despierta una fiebre de consumo donde el que llega primero, gana. Los llamados “imperdibles” o productos de temporada duran poco en los estantes, pues algunos se agotan en cuestión de horas.

Aunque estas cadenas son conocidas por sus precios bajos en alimentos, cada cierto tiempo lanzan colecciones temáticas que arrasan: escolares, cocina, belleza, mascotas, productos de la cocina o herramientas. Son campañas de corta duración, generalmente entre una y dos semanas con artículos que se convierten en tendencia por su utilidad y bajo costo.

La temporada más reciente de tiendas Ara trae imperdibles de herramientas, las cuales siempre sorprenden por la variedad y el precio. Los más buscados esta semana han sido:

Taladro percutor eléctrico por $ 79.900 marca Electric Line, el cual es potente, apto para perforar concreto, potencia de 500 w y con diseño compacto. Pulidora Angula por $ 79.900 ideal para trabajos caseros o mantenimiento básico. Compresor de aire portátil por $ 29.990 útil para inflar llantas las llantas del carro. Colchón inflable por $ 59.990 con medidas de 191 x 137 x 22 cm ideal para dos personas.

Si se comparan con los precios del mercado en cadenas como Homecenter, Easy o Éxito, un taladro percutor Truper cuesta más o menos $ 175.000, sin embargo, en Homecenter hay un taladro percutor marca Black+Decker por tan solo $ 89.900. Una pulidora en ferreterías especializadas puede superar los $200.000, el compresor portátil cuesta cerca de $190.000 en plataformas como Mercado Libre o Éxito, y un colchón inflable con las mismas medidas en Homecenter cuesta $ 79.900.

Tiendas D1 y Dollarcity aplican estrategias similares. D1 lanza líneas temáticas, por ejemplo, de camping, útiles escolares o productos para el hogar que duran apenas unos días. Dollarcity, por su parte, se destaca por su rotación estacional: decoración navideña, artículos para Halloween o limpieza que se agotan incluso el mismo día de llegada.

Los productos de temporada de Ara son la nueva fiebre de consumo urbano en Colombia. Esta estrategia, compartida con D1 y Dollarcity, no solo impulsa las ventas, sino que ha creado un comportamiento curioso: miles de personas visitan las tiendas no solo para hacer mercado, sino para ver qué llegó hoy.

