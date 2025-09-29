Las Cuevas de Cunday, el tesoro subterráneo en el Tolima que pocos conocen

En el corazón del Tolima, el municipio de Cunday esconde un tesoro natural bajo tierra. Lejos del ruido urbano y rodeado de verdes montañas, este destino sorprende a los viajeros con un paisaje poco común. Allí se encuentra un conjunto de cuevas que atraviesan la roca y guardan riachuelos cristalinos, cascadas, pozos naturales y formaciones rocosas que parecen esculpidas por el tiempo.

Explorar las Cuevas como la de El Edén en Cunday es como adentrarse en otro mundo. A medida que se avanza con linterna en mano, aparecen figuras de piedra que cuelgan del techo o crecen desde el suelo. En su interior se pueden observar corrientes subterráneas y pasajes angostos que conducen a espacios iluminados por la luz natural que se cuela entre las grietas.

Los recorridos se realizan con guías locales, quienes explican el origen de las cuevas y los cuidados necesarios para protegerlas. Durante el trayecto, el sonido del agua y el eco de las gotas que caen del techo acompañan a los visitantes, haciendo del recorrido una experiencia sensorial única.

Desde Ibagué, el viaje hasta Cunday toma alrededor de 2 horas por carretera. En el municipio se pueden contratar guías certificados que organizan caminatas y tours hacia las cuevas. Lo ideal es llevar ropa cómoda, zapatos con buen agarre y linterna frontal, ya que parte del recorrido se realiza en completa oscuridad.

Más que un destino turístico, las Cuevas de Cunday son un recordatorio de la riqueza natural y geológica del Tolima. Un lugar donde el silencio, el agua y la piedra se encuentran para contar una historia que lleva millones de años oculta bajo tierra.

