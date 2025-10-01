Este es el cartel por días del Festival Estereo Picnic 2026

Páramo Presenta anunció el listado de artistas que se presentan cada uno de los 3 días.

Junto a la revelación del cartel se abrió la venta de la boletería por días para clientes Experiencia Aval.

La emoción de cantar a todo pulmón las canciones de nuestros artistas favoritos está de regreso. Páramo Presenta, la productora y promotora de eventos aliada con Ocesa y propiedad de Live Nation, reveló la programación de su emblemático Festival Estéreo Picnic.

Esta edición, que se celebrará durante tres días, busca concentrar nuevamente las propuestas musicales más relevantes del año, a pesar de la reducción en su duración. La cita será el próximo 20, 21 y 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar, sede del evento desde 2024.

Los precios de la boletería van desde $419.000 hasta $2.769.000 pesos, según el tipo de entrada que se adquiera: combo VIP o general, pases por día, o acceso para menores de edad. Esta última opción, introducida por primera vez el año pasado, busca ampliar la participación del público joven, especialmente en el escenario principal, donde se presentan los artistas internacionales más destacados.

La boletería por días está disponible a partir de ahora para los clientes de Experiencia Aval, mientras que para el público general, la venta se abrirá el viernes 3 de octubre desde las 10:00 a.m.

El cartel dividido por días

Encabezando el cartel del Festival Estéreo Picnic, el rapero Tyler, The Creator y la neozelandesa Lorde serán los protagonistas del primer día. El viernes se perfila como una de las jornadas con mayor apuesta por la electrónica, con presentaciones de los alemanes Brutalismus 3000 y los colombianos Peter Blue y Briela Veneno. La escena local también dirá presente con Nicolás y Los Fumadores, así como Error999, representantes del indie rock y el rap nacional, respectivamente.

El segundo día del festival estará liderado por los icónicos rockeros The Killers y la sensación del regional urbano mexicano, Peso Pluma. También se sumarán el productor noruego Kygo y la reguetonera puertorriqueña Young Miko. El sábado ofrecerá, además, una variada selección de talento en español con presentaciones de Luis Alfonso, Judeline, Guitarricadelafuente, Manuel Lizarazo y Aria Vega.

Para el gran cierre, los artistas internacionales se adueñarán del escenario. La estrella pop Sabrina Carpenter liderará la jornada junto a Skrillex, Doechii, Interpol, Lasso y Aitana, quienes pondrán el broche final a tres días de música sin pausas.Este es el cartel por días del Festival Estereo Picnic 2026

