- Estos son los centros comerciales de Bogotá que más dinero generaron, uno muy antiguo lidera el ranking

La competencia es dura entre más de 50 centros comerciales en Bogotá, pero cinco lograron destacar en ventas durante 2024 y marcaron el rumbo del sector

Los centros comerciales se han consolidado como uno de los planes favoritos de los capitalinos. No solo representan un espacio de entretenimiento y compras, también se han convertido en motores de la economía bogotana. Según cifras del sector, en 2024 los ingresos crecieron un 7,6%, un indicador que confirma la vitalidad de esta industria en la ciudad. Dentro de esa dinámica, algunos centros comerciales de Bogotá lograron destacarse y alcanzar cifras récord en ventas, sobresaliendo en medio de una competencia que incluye más de 50 centros comerciales en Bogotá.

Los tres centros comerciales de Bogotá que más facturaron en 2024

En la capital, la competencia es fuerte y diversa, con ofertas que van desde el lujo hasta el comercio masivo. En medio de ese panorama, cinco centros comerciales lograron brillar, y tres de ellos se ubicaron en lo más alto del ranking de facturación.

Centro Comercial Andino.

Uno de los que sobresale es Andino, un espacio icónico de la zona norte. Su ubicación privilegiada, sumada a su oferta de marcas de lujo, tiendas exclusivas y restaurantes de alta cocina, lo convierten en un punto de referencia para el consumo premium. Durante 2024, este centro comercial registró ingresos por $32.790 millones, consolidando su papel en el segmento de lujo.

Otro protagonista fue Centro Mayor, ubicado en el sur de Bogotá, que se ha consolidado como un punto de encuentro para las familias de este sector de la ciudad. Su mezcla de marcas, supermercados, servicios y entretenimiento atrae a miles de visitantes cada fin de semana. El año pasado, este complejo alcanzó ingresos por $35.742 millones, con un crecimiento del 4,8%, lo que lo ratifica como una de las piezas clave en el engranaje comercial de la ciudad.

|Le puede interesar Los 3 centros comerciales de lujo de Colombia que más dinero facturan, Bogotá lidera el ranking

En la tercera posición apareció Plaza de las Américas, un centro comercial tradicional que ha logrado renovarse con éxito. Una de sus apuestas más recientes fue la construcción de una terraza de gran formato con múltiples opciones gastronómicas y de entretenimiento, pensada para conquistar a un público más amplio. Su estrategia dio frutos: en 2024 facturó $35.978 millones, con un incremento del 10,6% frente al año anterior.

Plaza de las Américas.

El podio se completa con Santa Fe de Bogotá, al norte de la ciudad, que se ha consolidado como uno de los centros comerciales más relevantes por su tamaño y variada oferta. Este complejo registró ingresos por $49.554 millones en 2024, con un crecimiento del 10,5%. Su papel como punto de referencia en la zona norte lo mantiene entre los más visitados.

Finalmente, el liderazgo absoluto fue para Unicentro, uno de los centros comerciales más antiguos y emblemáticos de la capital. Con una trayectoria de décadas, sigue siendo un referente para varias generaciones de bogotanos. Durante 2024 alcanzó ingresos por $56.442 millones, con un crecimiento del 2% respecto al año anterior. Su vigencia demuestra cómo la tradición y la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias pueden mantener a un complejo comercial en la cima durante tanto tiempo.

En conclusión, Bogotá reafirma su papel como epicentro del comercio en Colombia, con centros comerciales que no solo generan ingresos, sino que también son espacios de encuentro social y cultural. La competencia sigue abierta y habrá que esperar si en 2025 estos centros comerciales de Bogotá se mantienen el mismo ranking o surgen sorpresas en este dinámico sector.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.