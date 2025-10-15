- Los productos de Dollarcity que no valen la pena comprar según reconocido influencer ¿Será verdad?

Aunque Dollarcity es uno de los lugares preferidos por los colombianos para ahorrar, un creador de contenido reveló qué productos no valen la pena comprar

Dollarcity se ha convertido en el mejor aliado del bolsillo colombiano. Además de ofrecer una gran variedad de productos en distintas categorías, cuenta con precios bastante asequibles que lo han hecho ganarse un lugar en el corazón (y el carrito de compras) de muchos. Sin embargo, no todo lo que brilla en sus estanterías es oro. Así lo dejó ver el creador de contenido conocido como ‘El Man de los Descuentos’, quien, aunque suele compartir las grandes novedades y promociones de este tipo de comercios, también reveló cuáles son los productos de Dollarcity que —según él— no deberían comprarse.

Una lista que generó polémica en redes, pues varios de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con él. Aquí le contamos cuáles son esos artículos que el influencer no recomienda, y que quizás usted mismo ha comprado sin sospecharlo.

La lista de productos de Dollarcity que este influencer no recomienda

En primer lugar, el creador ubica un picador de alimentos con un valor de $18.000, del que asegura puede dañarse en el primer uso. No obstante, varios usuarios lo contradijeron en los comentarios afirmando que sí les ha funcionado y que incluso les ha durado bastante.

Picatodo de Dollarcity, foto: Dianis Delca.

Otro producto que no pasó la prueba fue una luz LED para la llave del agua, que cuesta $10.000. Según el creador, no sirve para las llaves colombianas, por lo que termina siendo una compra inútil.

A la lista se suman los platos especiales para mascotas, que, al parecer, se oxidan después de un tiempo de uso. Aunque nuevamente, algunos usuarios salieron a defenderlos, asegurando que en su caso han resistido bien. Su precio es de $12.000.

También mencionó un cargador inalámbrico de $18.000 y un cable de carga de $16.000, ambos con un rendimiento muy lento, por lo que no los recomienda. Y para quienes aman el maquillaje, las almohadillas de algodón por $6.000 tampoco salieron bien libradas: el influencer asegura que pueden irritar la piel. Aun así, en los comentarios varios compradores afirmaron que no han tenido problemas con ellas.

Cargador inalámbrico Dollacity.

Siguiendo con su listado, también habló de un molino de $18.000, que considera poco eficiente frente a otras opciones del mercado. Y finalmente, los famosos sartenes de Dollarcity, que cuestan también $18.000, pero que, según él, pueden pelarse desde el primer uso.

Muchos de estos productos suelen estar entre los preferidos de quienes visitan la tienda para equipar su hogar o buscar algo económico. Sin embargo, la experiencia puede variar. Lo que para algunos resulta un fiasco, para otros puede ser una joya.

En todo caso, lo cierto es que este listado abrió el debate sobre si lo barato realmente sale caro. Si quiere conocer la publicación completa y ver todos los productos de la lista, puede encontrarla en la cuenta de ‘El Man de los Descuentos’ o dando click aquí.

