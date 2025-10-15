Así logró Valentina Castro pasar de hacer trenzas en Tumaco a ser una de las modelos top del mundo

A los 18 la descubrió un cazatalentos en internet; ha modelado para Louis Vuitton, Dior, Gucci y Armani. Ahora será protagonista del Victoria’s Secret Fashion Show

Valentina Castro, quien este miércoles será una de las modelos de la pasarela de Victoria’s Secret Fashion Show, desde muy joven se ganaba unos cuentos pesos haciéndoles trenzas a las mujeres en su natal Tumaco. Hasta que el cazatalentos de la agencia Nefer Model Management, Sebastián Bedoya, la encontró gracias a los videos que ella subía a sus redes sociales.

Su estatura superior a 1,70 metros, sus rasgos definidos y su piel luminosa llamaron la atención del experto, quien vio en ella una figura prometedora para el modelaje internacional.

Ante la posibilidad de ser víctima de una estafa, la madre de Valentina decidió acompañarla en su primer viaje a República Dominicana, sede principal de la agencia. Aquel desplazamiento marcó el inicio de su carrera profesional. En poco tiempo, comenzó a trabajar con diseñadores reconocidos y a abrirse paso en las pasarelas de la alta costura. En 2022 alcanzó uno de sus mayores logros al debutar en la Semana de la Moda de París, desfilando para la casa francesa Louis Vuitton en su colección otoño-invierno.

Desde entonces, su nombre ha figurado en importantes proyectos de lujo. Ha colaborado con marcas como Dior, Gucci y Giorgio Armani, y ha sido portada de revistas internacionales, entre ellas Harper’s Bazaar Italia. Cada experiencia ha fortalecido su presencia en la industria de la moda y reafirmado su compromiso con la representación afrocolombiana en la moda.

Durante su proceso de formación, ha aprendido a dominar las pasarelas sin dejar de lado su identidad cultural. Siempre luce con orgullo sus trenzas, símbolo de sus raíces afrocolombianas y de la cultura que la vio crecer. Esa autenticidad se ha convertido en su sello personal.

En sus redes sociales, Valentina compartió un video donde relata la emoción que sintió al visitar por primera vez Nueva York para audicionar ante la reconocida marca de lencería Victoria’s Secret. En las imágenes, se le ve sonriente mientras expresa su gratitud por haber sido preseleccionada. “Estoy muy feliz y emocionada, gracias a Dios. Es una oportunidad muy grande con el solo hecho de estar acá”, afirmó antes de ingresar al casting.

Su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ha sido confirmada oficialmente por medio de sus redes sociales, en las que muestra algunos de los detalles del desfile y el detrás de bambalinas. El desfile se realizará el 15 de octubre. En el evento también participará la cantante colombiana Karol G, quien debutará como invitada musical, reforzando la apuesta de Victoria’s Secret por la diversidad y la inclusión.

La transmisión del Victoria’s Secret Fashion Show se podrá ver en Prime Video, Amazon Live y en las plataformas oficiales de la marca a partir de las 7:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos.

