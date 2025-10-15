El outlet secreto de Falabella con productos hasta con el 80% de descuento y opciones desde $15 mil

En Colombia contamos con un comercio bastante variado, y muchas marcas buscan seducir a los clientes con ofertas irresistibles. Así es como han nacido múltiples outlets, los cuales ayudan bastante a la economía de muchos hogares, aunque en ocasiones no son tan buenos como parecen.

Sin embargo, hay uno que realmente está llamando la atención: se trata del outlet secreto de Falabella, un lugar con múltiples ofertas y precios de locura. Este sitio es conocido por muchos como “la joya de la corona”, y quien lo dio a conocer fue el creador de contenido Me Dicen Pato.

Esta es la ubicación del outlet secreto de Falabella

Encontrar un buen descuento en el país puede ser una tarea titánica. Aunque muchos comercios lanzan ofertas especiales, no siempre resultan tan significativas. Pero en este outlet secreto de Falabella, la cosa cambia. El lugar, perteneciente a la reconocida tienda chilena, tiene un portafolio bastante amplio que incluye ropa, tecnología, calzado, maquillaje, juguetería y mucho más.

Outlet de Falabella. Captura: Me dicen Pato.

Si está interesado en visitarlo, debe saber que este outlet se encuentra en Bogotá y lo más atractivo es que allí hay productos con descuentos de hasta el 80%. Para quienes buscan aliviar el bolsillo, podrán encontrar prendas que normalmente cuestan más de $200.000 y que aquí se consiguen por menos de $100.000. Un verdadero gangazo, ideal para quienes quieren adelantarse a las compras navideñas.

Incluso, los productos de tecnología sorprenden con precios tan bajos que vale la pena hacer el viaje para explorar todo su catálogo. Por ejemplo, unos audífonos que usualmente tienen un valor superior a los $250.000 se pueden conseguir a menos de la mitad de su precio original. Un verdadero paraíso para los cazadores de descuentos.

En cuanto a su dirección, el outlet secreto de Falabella está ubicado en la Carrera 104 #148-07, dentro del Centro Comercial Imperial, en la localidad de Suba. A pesar de que para algunos pueda parecer un punto algo alejado, quienes han ido aseguran que vale completamente la pena.

Este lugar realmente le hace justicia a su título de outlet, a diferencia de otros que hay en el país.

