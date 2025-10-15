La historia de Julio Jaramillo, la icónica voz de los boleros que tuvo 27 hijos con diferentes mujeres

Por muchos años la llamada “vieja guardia”, seguidora de las melodías de Julio Jaramillo, dieron como una verdad absoluta que este popular cantante era de nacionalidad colombiana, cuando en realidad nació el martes 1 de octubre de 1935 en Guayaquil, Ecuador, y si estuviera entre nosotros habría tenido que apagar su pastel con las 90 velitas de su cumpleaños, pero apenas pudo festejar 42 años de edad porque falleció el 9 de febrero de 1978 en la clínica Domínguez de su natal Guayaquil.

Sus biógrafos cuentan que a mediados del mes de enero de 1978 fue internado en la clínica Domínguez de Guayaquil a consecuencia de unos cólicos en la vesícula biliar, mientras que otras fuentes señalan que Jaramillo murió a causa de un paro cardiorrespiratorio y complicaciones de una litiasis biliar tras una operación en la vesícula.

​Fue bautizado como Julio Alfredo Jaramillo Laurido, hijo de Juan Pantaleón Jaramillo Erazo y Apolonia Laurido Cáceres.​ El 2 de abril de 1941 perdió a su padre a causa de un accidente en carretera y al siguiente año, junto a sus hermanos, comenzaron a asistir a la escuela «Sociedad Filantrópica del Guayas», de donde salió expulsado cuando iba por el tercer grado por inasistencia y problemas de disciplina. Tiempo después se matriculó en una escuela fiscal, donde pudo terminar su educación primaria bajo la conducción del profesor, escritor y poeta, Lauro Dávila Echeverría. ​

Concluida esa etapa, su madre lo inscribió al Colegio Mercantil para que estudiara contaduría, pero apenas alcanzó a cursar el segundo año y por su voluntad decidió abandonar sus estudios y se fue a trabajar en un taller de zapatos para aprender el oficio de «plantador de calzado fino de mujer», y ese mismo año, 1950, empezó a ofrecer sus servicios como cantante en sitios y clubes nocturnos de la Lagartera, «Puerto Rico», «La mamita», y el «Maracaibo».

Fue en este último donde conoció a Hugo Reyes, quien se convirtió en su mejor amigo. ​Entre 1951 y 1952, hizo sus primeras presentaciones en emisoras como Radio Cóndor, Radio El Progreso, Radio América, Radio Ortiz, y en algunos lugares del interior de la república; también se presentó en el programa Descubriendo Estrellas de radio El Triunfo, que era dirigido por Julio Morante, su primer representante artístico. ​

La historia dice que su primera presentación como artista pagado la realizó en Radio Cóndor, donde entabló amistad con Rosalino Quintero, con quien tiempo después trabajaría para él como su arreglista, guitarrista y requintista. ​ En 1955, realizó su primera gira, acompañado por «Peluquín» Jara, Luis Alarcón y Raúl Espinosa, presentándose al interior del país hasta llegar a Cali, Colombia. ​Hizo su primera grabación comercial a dúo con Fresia Saavedra, a quien conoció en radio América.

En marzo y abril de 1956, Jaramillo fue llamado por la empresa discográfica Ónix para grabar la canción «Fatalidad», la misma que había sido grabada por su compatriota Olimpo Cárdenas. Sucedió que esa versión se convirtió en un éxito rotundo, al punto que en una sola semana se vendieron 6000 copias, viéndose en la necesidad de reimprimirlo. El 21 de mayo de 1956, debutó como solista en el programa de radio Atalaya y el 12 de julio del mismo año firmó su primer contrato de exclusividad con la firma J.D. Feraud Guzmán. El contrato con una duración de dos años lo comprometía a grabar cuarenta canciones.

Sin embargo, su consagración internacional llegó con la canción «Nuestro juramento», de autoría del puertorriqueño Benito de Jesús, adaptada en bolero por Rosalino Quintero, lo que hizo que pudiera abrir su frontera, dándose a conocer en países como Colombia, Perú y Chile.

En 1964 tomó la decisión de radicarse en varios países de América Central con el fin de cumplir con sus itinerarios profesionales, razón por la cual vivió en Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y Nicaragua. En 1966 fue expulsado de México por segunda ocasión, relatándose que la primera había sido por golpear en estado de ebriedad a un jefe de policía, y la segunda por los celos de una argentina que, molesta, lo entregó a la policía secreta, versión que no se pudo comprobar. De allí salió para Colombia, en donde grabó los sencillos «Niégalo todo» y «Cinco centavitos», canciones que se ganaron el afecto de sus seguidores.

El 23 de julio de 1976, volvió a su natal, Ecuador para asistir a la celebración de los 60 años de la discográfica Feraud, en donde permaneció en sus últimos meses de vida a causa de sus problemas de salud que le impidieron viajar. Siendo muy joven, a los dieciséis años de edad, se enamoró de una joven de nombre Irene, con quien tuvo un hijo que apenas sobrevivió ocho meses. El 13 de mayo de 1955, se casó en Guayaquil con María Eudocia Rivera, siendo esta su única unión legal al haberse casado con ella por el civil y por la iglesia. ​

A pesar de su estado civil, en 1960 le propuso matrimonio a la cantante salvadoreña, Berta Coralia Valle. Ambos se casaron en El Salvador en una boda civil que fue transmitida por televisión, aunque años después su enlace fue anulado debido a que Jaramillo no estaba divorciado de María, acusado de bigamia. ​A pesar de lo anterior, se tiene conocimiento de que mantuvo otras aventuras extramaritales, entre ellas una con una mujer llamada Odalia, con quien tuvo tres hijos, y otra con la cantante de origen peruano llamada Anamelba Pinzas, con quien engendró una hija nacida en 1968, bautizada con el nombre de Rocío Jaramillo Pinzas. Luego de divorciarse formalmente de María en junio de 1976, un año después, tuvo la oportunidad de casarse con la ecuatoriana Nancy Arroyo en 1977, quien se quedó con él hasta su fallecimiento.

A pesar de haber solicitado que no se le realizaran homenajes al fallecer, ​sus restos fueron velados durante tres días en diferentes lugares, tales como en las instalaciones de Radio Cristal, el Palacio Municipal, y el Coliseo Voltaire Paladines Polo.

Finalmente, su cuerpo fue sepultado en un mausoleo dentro del Cementerio General de Guayaquil. En su memoria, el Municipio de Guayaquil bautizó una calle con su nombre en el sector del barrio Garay; la calle Julio Jaramillo Laurido que tiene un trayecto de 27 cuadras.

Autor e intérprete de innumerables canciones, hace poco se conoció que dentro de su discografía, las diez mejores que escogieron a través de un estudio son: Nuestro juramento, Ayer y hoy, Ódiame, Rondando tu esquina, Reminiscencias, Que nadie sepa mi sufrir, No me toquen ese vals, Cinco Centavitos, Te esperaré y Fatalidad.

El 25 de julio de 1976, en una entrevista para el diario El Universo, Jaramillo confesó haber tenido 27 hijos, concebidos con diferentes mujeres a lo largo de su vida.

