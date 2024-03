¿Los precios del pescado subieron en Semana Santa? Esta es la verdad

.Publicidad.

En semana santa el alimento más apetecido por los colombianos es el pescado, esto se debe a las tradiciones religiosas que se celebran durante esta época. Sobre todo el jueves y viernes santo las personas se dirigen a los supermercados para comprar este producto y evitar la carne de res. No obstante, esto puede causar un aumento significativo que muchos no perciben y terminan pagando más por lo mismo. Aquí le contamos cuáles son esos nuevos precios del pescado para que no "pague la gana".

El creador de contenido “price it col” reveló en un video para sus seguidores qué pescados y productos de mar tuvieron un incremento en las últimas semanas de marzo, pues las familias consumen cuatro veces más estos alimentos. Además de los supermercados de cadena que auspician esta alza. Entre los que más se consume están la tilapia, trucha bagre y camarón, conozca la lista a continuación:

1. El atún Van Camps que en la semana pasada costaba en El Éxito $6.345 en Semana Santa subió a $8.460, un aumento de 33%.

2. El paquete de Tilapia Antillana que en la semana pasada costaba en Olímpica $25.900 en Semana Santa subió a $37.950, un aumento de 46%.

3. El paquete de Camarones Pesco que en la semana pasada costaba en Olímpica $31.600 en Semana Santa subió a $39.500, un aumento de 26%.

4. El paquete de Salmón Antillana que en la semana pasada costaba en Carulla $44.925 en Semana Santa subió a $47.920, un aumento de 6,77%.

5. El paquete de Langostinos Antillana que en la semana pasada costaba en Carulla $47.475 en Semana Santa subió a $63.300, un aumento de 33%.

Con esta lista de precios puede hacer las comparaciones pertinentes con otros supermercados y así encontrar los mejores precios para pagar los justo.

