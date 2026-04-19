- Los poderosos Urrea, dueños de Leonisa, perdieron un pleito de marca

La marca Lennie empezará a verse en los almacenes, porque los abogados de la firma paisa no pudieron frenar su registro en la Superintendencia

Juan Felipe Duque, CEO de la marca Leonisa, se llevó una sorpresa cuando se enteró que la empresa Prodilatex S.A.S. buscaba entrar al mercado colombiano en el mismo segmento que Leonisa, y precisamente con una marca que algunos podrían confundir a la hora de comprar productos de ropa interior femenina.

Según los abogados contratados por Leonisa, las similitudes fonéticas y visuales entre “Lennie” y “Leonisa” podrían generar malentendidos entre los consumidores. Esto cobra especial relevancia en un contexto donde la empresa ha diversificado sus canales de venta, combinando el tradicional catálogo con plataformas digitales, puntos físicos y campañas publicitarias en eventos y ferias internacionales.

Para la compañía, proteger su reconocimiento de marca es fundamental. Leonisa, fundada el 20 de noviembre de 1956 en Medellín por los hermanos Urrea —Luis Enrique, Marco Aurelio, Joaquín Eduardo y Julio Ernesto—, ha construido una trayectoria sólida que la posiciona como un referente en la industria. Actualmente, tiene presencia en más de 200 países, incluyendo mercados en Europa, Estados Unidos y China, aunque mantiene un liderazgo destacado en Colombia y América Latina.

Expansión y posicionamiento

Durante 2025, Leonisa centró sus esfuerzos en consolidar su transformación digital, ampliar su base de clientes y fortalecer sus ventas. En Colombia, la compañía lanzó 18 colecciones a lo largo del año, con campañas que tuvieron una duración promedio de tres semanas. Estas estrategias respondieron a un objetivo claro: impulsar su expansión en mercados internacionales y reforzar su posicionamiento como una marca global.

Para 2026, la empresa mantiene apuestas ambiciosas. Sin embargo, en medio de este proceso de crecimiento, Leonisa —propiedad de la familia Urrea Arbeláez— se enfrentó a un nuevo desafío en el mercado colombiano: la posible entrada de una marca llamada Lennie.

Detrás de esta nueva propuesta se encuentra la empresa Prodilatex S.A.S., que busca competir en el segmento de prendas de vestir, incluyendo ropa deportiva de compresión, fajas y otras categorías similares. Este movimiento encendió las alertas en Leonisa, cuyo CEO es Juan Felipe Duque, debido al potencial riesgo de confusión entre ambas marcas.

Por su parte, los abogados contratados por Prodilatex S.A.S. argumentaron que existen diferencias suficientes, tanto gráficas como léxicas, entre Lennie y Leonisa, lo que reduciría el riesgo de confusión entre los consumidores.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, los funcionarios de la SIC tomaron una decisión en primera instancia: autorizar a Prodilatex S.A.S. a lanzar su marca Lennie en el mercado colombiano.

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