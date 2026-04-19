- Repsol regresa a Venezuela a que le paguen la deuda y seguir haciendo negocio allá

Repsol busca recuperar una deuda de USD 4.550 millones sino que el CEO le dijo a Trump que en 12 meses vería aumentar en 50% la producción

Cuando el empresario y químico español Josu Jon Imaz, CEO de Repsol, le dijo a Donald Trump el pasado 9 de enero que la compañía estaba en condiciones de aumentar en 50 % su producción de petróleo en 12 meses no estaba jugando.

Hoy, la petrolera española Repsol está lista para regresar a Venezuela con otras cuatro multinacionales que han recibido licencia de Estados Unidos para reanudar operaciones y exportar crudo. Chevron, Eni, BP y Shell están en la lista y se espera que sean la punta de lanza de una nueva ola de inversión en el maltratado sector energético de ese país.

Repsol ya firmó el acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que le permitirá triplicar su producción en tres años tras retomar el control de las operaciones y aumentar la producción en Petroquiriquire, bloque en el que participa con 40 % y Pdvsa con 60 %. Un punto clave es la garantía de los mecanismos de pago y tener un marco operativo bajo el firmado en 2023 y que se amplió en 2024 con los campos Tomoporo y La Ceiba.

Tal como dijo el CEO de Repsol Josu Jon Imaz en el encuentro con Donald Trump el 9 de enero en la Casa Blanca, la empresa puede aumentar en 50 % la producción en 12 meses. Actualmente, su producción es de 45.000 barriles brutos al día, principalmente en Petroquiriquire.

El 13 de marzo, Repsol y la italiana ENI firmaron otro acuerdo estratégico sobre la producción de gas natural durante 2026 en el Cardón IV o Campo La Perla, donde participan 50 %-50 %. En ese yacimiento se producen 580 millones de pies cúbicos de gas al día. En ese acuerdo se asegura el pago por la producción en especie, porque ambas petroleras cobran el gas en barcos de petróleo. La idea es aumentar allí la producción en 10 %.

La deuda que aún no han pagado

El acuerdo no contempla un compromiso explícito del gobierno venezolano para saldar los cerca de 4.550 millones de dólares que Repsol afirma que aún se le deben por suministros previos.

La petrolera española ya tiene licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), que autoriza a Repsol y a sus subsidiarias a participar en transacciones vinculadas a las operaciones de crudo y gas en Venezuela. Con esa licencia en la mano, ya firmó los acuerdos de gas y de Petroquiriquire.

Las empresas que han aceptado el reto de volver a operar en la nación con más reservas de petróleo del planeta tienen ahora algunas garantías aduaneras para su operación con la Ley de Hidrocarburos que aprobó la Asamblea Nacional en enero. La ley da más garantías, abre la industria petrolera a una mayor participación de empresas extranjeras y privadas y flexibiliza el control estatal con la idea de atraer capital y de aumentar la producción e incentivar la llegada de nuevos socios. Todo en línea con los requerimientos de Estados Unidos para levantar las sanciones.

Después de haber alcanzado picos de más de tres millones de barriles diarios antes de la debacle petrolera, los 45.000 barriles de Repsol en una producción que llega a los 800.000 barriles diarios en Venezuela no son nada despreciables.

Por supuesto, otras petroleras tienen el radar en Venezuela. La estadounidense ConocoPhillips ya envió un equipo de profesionales para evaluar las oportunidades de petróleo y gas natural (EFE). ExxonMobil, una de las principales productoras de hidrocarburo de EE. UU., enviará también un equipo para evaluar la posibilidad de volver a extraer crudo allí (Bloomberg), y Exxon está esperando a que Venezuela se estabilice para tomar una decisión, según ha dicho su CEO Darren Woods.

Repsol se fue de Colombia el 4 de diciembre de 2024 tras 40 años de presencia en el país, desde cuando se llamaba HIspanoil. Le vendió la participación que aún mantenía en Meta a GeoPark, fundada por el gringo James Jim Park y que hoy pertenece al Grupo Gilinski. Con esa venta cerraron sus operaciones, que incluían una participación del 45 % en el Bloque CPO-9 en el departamento del Meta, con Ecopetrol, y el 25 % que tenían en SierraCol Energy Arauca, que hoy pertenece al filipino Enrique Razón.

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