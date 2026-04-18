- La exministra Ángela María Orozco dice adiós a la política: entra al equipo directivo de AviancaLa exministra Ángela María Orozco dice adiós a la política: entra al equipo directivo de Avianca

Estuvo en la campaña de Mauricio Cárdenas pero el argentino Gabriel Oliva, cabeza de la aereolínea la engancho como Vicepresidencia de Asuntos Corporativos

La última tarea que adelantó Ángela María Orozco en la arena política fue el diseño del plan de gobierno de la campaña de Mauricio Cárdenas Santamaría, un documento que gira en torno a 23 compromisos que se pondrían en marcha durante los primeros 300 días de gobierno en caso de que Cárdenas accediera a la presidencia.

El documento fue fruto de un trabajo mancomunado entre el candidato y Orozco y fue entregado el 4 de marzo a los otros candidatos que participaron en la Gran Consulta por Colombia del pasado 8 de marzo.

Hasta ese momento, Orozco acompañaba a Cárdenas como su jefe programática de campaña, pero eso acaba de cambiar: ella aceptó la Vicepresidencia Senior de Asuntos Corporativos de Avianca, una instancia nueva en la aerolínea.

No era la primera vez que Orozco hacía parte de una campaña presidencial: acompañó a Martha Lucía Ramírez en su aspiración presidencial antes de que Ramírez se convirtiera en la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, y luego pasó a ser ministra de Transporte de ese gobierno.

Nueva vida en Avianca

En su nuevo rol, la ejecutiva reportará directamente al argentino Gabriel Oliva, quien asumió la presidencia de Avianca en noviembre de 2025 tras desempeñarse como jefe operativo de la compañía desde 2021. Esta incorporación fortalece el equipo de la aerolínea, que forma parte del holding británico Grupo Abra, creado en 2022, que integra a Avianca (Colombia) y Gol (Brasil) con sede en el Reino Unido y liderado por Adrian Neuhauser.

Sólida trayectoria

Orozco cuenta con una trayectoria integral, tanto en el sector público como en el privado, destacándose su labor como ministra de Transporte entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, en un periodo durante el que gestionó la crisis de la pandemia de covid-19 y sus efectos en la operatividad y reestructuración de las aerolíneas nacionales.

Antes de este nombramiento, Ángela María Orozco se desempeñaba desde principios de 2024 como socia y directora de la oficina en Colombia de Ainda Energía & Infraestructura, un fondo de inversión mexicano, aliado de Corficolombiana del Grupo Aval, para evaluar oportunidades de inversión en los sectores de energía e infraestructura tanto en Colombia como en la región. En dicha firma compartió liderazgo con Juan Carlos Echeverry, recién nombrado presidente del Banco de Bogotá, banco insignia del Grupo Aval, y exministro de Hacienda.

La experiencia de Orozco en el sector público también incluye haber sido ministra de Comercio Exterior durante el gobierno de Andrés Pastrana, viceministra de esa cartera y presidenta de Proexport. En el ámbito privado y de consultoría, Orozco ha demostrado una versatilidad constante al participar en juntas directivas de empresas como la Empresa de Energía de Bogotá, TGI SAS y Collective Mining, además de haber presidido Asocolflores.

Orozco siempre ha mantenido un pie en la consultoría estratégica. Al retirarse del ministerio de Transporte ejerció como socia en la firma de consultoría estratégica Kreab Colombia, especializada en comunicación estratégica, asuntos púbicos y gestión de reputación corporativa; también fue socia fundadora de la firma de consultoría Research and Oportunities, enfocada en estrategia de comercio internacional, inversión extranjera y temas regulatorios.

Antes de que ambas asumieran cargos públicos, fue socia de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en la firma de consultoría Ramírez & Orozco International Strategy Consultans, enfocada en comercio exterior, relaciones gubernamentales y estrategia empresarial.

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