Los poderes adivinatorios de Matador

"Se los dije hace tiempo...¿Cómo me vieron ahí?" dijo Julio Cesar González, más conocido como Matador en sus redes sociales. El caricaturista más de moda que nunca por su libro Colombia cuatro años después, compartió un fragmento de una entrevista con Vicky Dávila del 2020 donde ella le pregunta quién sería el candidato del uribismo. Los resultados y situación actual confirman la teoría de Matador, a quien en su momento se le burlaron.

"De todos los que están figurando en el Centro Democrático, de todos esos no se hace uno, el candidato que más le sirve al uribismo para el 2022 es Fico, porque es más tiradito al centro, él dice que no, que está feliz en su casa pero él sabe que no, él va a ser el ungido" dice el caricaturista en el video que compartió en sus redes sociales como un recuerdo y pronóstico de aquel entrevista de hace dos años.

