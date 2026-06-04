- La cuestionada senadora que impulsa a Iván Cepeda en La Guajira

Martha Peralta, salpicada por el caso de corrupción de los carrotanques de la UNGRD en La Guajira y el crecimiento de la derecha frenan el optimismo de Iván Cepeda

Texto escrito por: María García

La senadora y jefe natural del movimiento Mais, Martha Peralta, se mostró orgullosa este martes por la votación lograda por el Pacto Histórico en La Guajira en la carrera por la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Aunque ella misma terminó por reconocer que “se puede hacer más” e insiste con el hashtag #LaMantaBienPuesta.

El candidato oficialista del Pacto Histórico, del que hace parte la congresista, Iván Cepeda, sacó 140.544 votos (55,29%) frente a su inmediato seguidor, Abelardo de la Espriella, que alcanzó 96.625 sufragios (38,01%) en la península norte del país, mientras los demás aspirantes no lograron pasar del 2,44%, como ocurrió con Paloma Valencia, del Centro Democrático. Los dos primeros candidatos se enfrentarán en el balotaje final, el próximo 21 de junio.

Pese a la autocomplacencia inicial de Peralta, cuyo recurso es acudir a los símbolos tradicionales de los wayuu (hay quien le critica esa postura), el análisis de lo que pasó electoralmente en La Guajira está completo solo si no se compara con lo sucedido hace cuatro años.

Para aquel entonces, el ahora presidente Gustavo Petro obtuvo fue votado en primera vuelta por 113.489 personas (54,71%) y claramente Cepeda mejoró esos numeros el pasado 31 de mayo. Mientras. Por su parte, las votaciones de los derechistas Federico ‘Fico’ Gutierrez (45.779 - 22,06%) y Rodolfo Hernández —que a la postre pasaría a segunda vuelta— (37.587 - 18,12%) sumaron 83.366 votos para 40,18%.

Sin embargo, para la segunda vuelta de 2022 las cargas se reajustaron y acá está la perla que tiene con angustia a Peralta y a su hueste: Petro logró ser votado por 162.849 guajiros, para un apabullante 64%, mientras Hernández sacó 85.101, lo que es decir 33,73%.

¿Logrará Cepeda superar esa cima? Se sabrá en unas semanas, pero lo cierto es que su cara visible en La Guajira, la senadora Peralta, está fuertemente cuestionada por el escándalo de la Ungrd, al punto de que la Corte Suprema de Justicia encontró méritos para abrirle una investigación formal, sin contar con el proceso en su contra en el Consejo de Estado por los mismos hechos

Peralta, según las denuncias, no solo se habría metido con los recursos del agua potable de los carrotanques y de los jagueyes, que habrían terminado sino usado en politiqueria.

También se sabe que cercanos suyos están comprometidos en el manejo de recursos de la salud, así como de administraciones municiapales, como ocurre en Albania donde gobierna su copartidaris Nera Robles y se dio el escándalo de las Ollas Comunitarias.

De la Espriella logró casi igualar la votación de la derecha en primera vuelta y superar con creces los numeros de Rodolfo Hernández en la segunda vuelta, en tanto que Cepeda mejoró los números de primera vuelta de Petro, pero aún está lejos de alcanzarlo en la segunda.

La proyección por lo pronto, puede favorecer a De la Espriella que puede tener un mayor espacio de crecimiento y es empujado por varios líderes locales. Cepeda por su parte, puede haber llegado a su techo pese a los llamados de Peralta por “hacer más”. Quizá lo que más puede necesitar el candidato del Pacto Histórico es que una figura sin cuestionamientos sea su cara visible en La Guajira, alguien con la manta bien puesta y con miras al balotaje definitivo.

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