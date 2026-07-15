- El regreso al poder de la familia Gómez luego del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado hace 30 años

Con Abelardo de la Espriella la familia recuperó el protagonismo perdido y tiene ministro de Hacienda, senador con Enrique Gómez y a su hijo como jefe de gabinete

El hoy senador Enrique Gómez Martínez, se propuso no dejar morir el legado político de su familia. Su abuelo Laureano Gómez dirigió al país entre 1950 y 1953 y representó el ala más dura del conservatismo enfrentada a la de Mariano Ospina Pérez. Su tío Álvaro Gómez fue el gran líder colombiano que no llegó a la presidencia. Tres veces lo intentó y fue derrotado en 1974 por Alfonso López MIchelsen, en 1986 por Virgilio Barco Vargas y en 1990 con su Movimiento de Salvación Nacional (MSN) por César Gaviria Trujillo. Enrique Gómez se propuso recuperar la personería jurídica del partido fundado por Álvaro Gómez, Salvación Nacional para volver a tener una presencia activa. Y lo logró.

Enrique Gómez hizo una alianza con Abelardo de la Espriella que resultó ganadora

En 2021 . el Consejo Nacional Electoral le dio vida como partido y Enrique Gómez lo estrenó aspirando, aunque sin éxito, a la presidencia y el senado. La hora le llegó con Abelardo de la Espriella: fue el primer en decir Firmes por la Patria; avaló su candidatura presidencial, logró llegar al Senado y se convirtió en el político más influyente del abogado de la universidad Sergio Arboleda, el reducto mayor de la herencia ideológica y política de su abuelo. Con De la Espriella electo nombró a su hermano Miguel ministro de Hacienda y a su hijo Nicolás Gómez Arenas como su jefe de gabinete.

La huella de Alvaro Gómez Hurtado en la presidencia de De la Espriella

Dos episodios marcaron de manera definitiva trayectoria política de Alvaro Gómez: el primero, su participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde actuó como uno de sus tres presidentes, junto con Antonio Navarro Wolff y Horacio Serpa Uribe. A esa asamblea llegó por el (MSN), escisión del partido liderado por Misael Pastrana Borrero, quien participó en esa asamblea con cinco constituyentes conservadores —Augusto Rampirez, Rodrigo Llorente, Marano Ospina, Carlos Rodado y Hernando Yepes Arcila— y se retiró en rechazo a la disolución del Congreso. Desde la presidencia de la Constituyente Álvaro Gómez tuvo papel decisivo en la elaboración de la nueva Constitución.

Álvaro Gómez tuvo en la Constituyente de 1991 uno de sus momentos políticos más notables

El segundo episodio fue su asesinato, 13 años después de haber sido secuestrado 53 días por el M-19. El 2 de noviembre de 1995, cuando salía de dictar una clase en la Universidad Sergio Arboleda, que había fundado con Rodrigo Noguera Laborde y en la que se graduó en Derecho el nuevo presidente. Tres décadas después, la controversia del magnicidio ha pasado por el Proceso 8000 del gobierno de Ernesto Samper hasta la declaración de la autoría por parte de las Farc en la JEP. Aunque la familia Gómez sostiene que las circunstancias del asesinato aún no han sido plenamente esclarecidas, decidieron seguir adelante y jugársela por el país.

La aparición de Abelardo de la Espriella y la oportunidad de Enrique Gómez

La decisión de Abelardo de la Espriella de apostarle a la Presidencia de la República encontró un eco inmediato en Enrique Gómez quien ofreció avalar su candidatura. Construyeron una alianza que mostró ser ganadora. Esta empezó por el cambio del logo del partido con sus características franjas, por marcas de garras y la cara de un tigre, símbolos de la campaña de Abelardo, así como fotografías de campaña de todos los militantes del MSN haciendo el saludo militar, por petición de De La Espriella. Incluso se llegó a barajar la posibilidad de que Gómez fuera la fórmula presidencial, pero en diciembre de 2025 se supo su intención de aspirar al Senado como cabeza de lista.

En las elecciones parlamentarias del domingo 8 de marzo de 2026, Enrique Gómez —homónimo de su padre— logró un escaño en el Senado de Colombia, junto a tres compañeros: Sara Castellanos, pastora protestante; Germán Rodríguez, exoficial; Alejandro Bermeo y una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá, como cuota del Tigre De La Espriella. Fue el quinto senador más votado de las elecciones de 2026, y el más votado de la derecha. Gómez le había dado el aval a Firmes por la Patria y logrado que los símbolos patrios pudieran ser usados en campaña. En el nuevo Congreso donde Abelardo cuanta con 65 escaños de partidos de derecha, 4 de ellos son de Salvación Nacional.

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El otro Gómez que dirigirá la economía

Miguel Gómez, designado ministro de Hacienda en el empalme en los territorios

El segundo nombre del gabinete dado a conocer por el presidente electo fue el de Miguel Gómez Martínez, quien será su ministro de Hacienda. Excongresista por el partido de La U, embajador en París durante el primer cuatrienio de Álvaro Uribe Vélez, el bogotano de 65 años fue vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda.

Pese a esa hoja de vida, De la Espriella lo ha presentado como parte del gobierno de “los nunca”, como llamó en campaña a quienes ne oposición a “los de siempre”. En el comunicado de su designación dijo que Gómez Martínez representa a los NUNCA, el que nunca se ha rendido ante la crisis, nunca se ha achicado ante los grandes retos y nunca ha dejado de decir la verdad.

Como se dice en el argot popular, el hermano de Enrique se ganó la rifa del Tigre. Le tocará el recorte de 40 % de la burocracia estatal, lo que equivale a eliminar los contratos de unas 700.000 personas., tal como Abelardo lo prometió en campaña. Al estilo de la motosierra de Milei en Argentina. En una carrera contrarreloj tendrá que enfrentar el déficit fiscal mientras aterriza a la promesa de reducir los impuestos y sopesa la idea de renegociar la deuda en el exterior.

El dos veces decano de Economía de la Universidad del Rosario, cuando era rector el vicepresidente José Manuel Restrepo se enfrentará a un escenario nada fácil. Aunque tiene cancha para hacerlo. Manejó Bancoldex durante el gobierno de Andrés Pastrana, y fue presidente de Asocolflores, de la Cámara de Comercio Colombo Americana, y del gremio asegurador en Fasecolda entre 2020 y 2022.

El delfín que se estrena como secretario privado del Tigre

La confianza de De la Espriella con los Gómez es mayúscula. No bastó la responsabilidad que le entrega a Miguel Gomez con las finanzas, el presidente electo tendrá a su lado al hijo de Enrique Gómez su gran aliado en el congreso, a Nicolás Gómez Arenas como jefe de Despacho (Jefe de Gabinete)

Enrique Gómez y su hijo Nicolás la cuarta generación que llega al poder

Gómez Arenas es politólogo y magíster en Políticas Públicas, Ha sido prifesot universitario, columnista y secretario político de Salvación Nacional y participó activamente en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Como jefe de Despacho Presidencial, coordinará la agenda del mandatario y la articulación entre la Presidencia y el gabinete ministerial.

Con Enrique consolidando las mayorías, Miguel al frente de las finanzas y el joven Nicolás que se estrena como jefe de despacho, los Gómez confirman la vocación de poder de una estirpe que reencontró su momento de gloria al lado del outsider de Firmes por la Patria. Que ganó atacando el poder del establecimiento político, el mismo del que forman parte sus nuevos mejores amigos.

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