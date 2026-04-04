- Los Noruegos entran a apostarle duro a la energía alternativa en Colombia en la que mandan los italianos

Enel es la líder con grandes parques solares, pero ahora Scatec montara un proyecto con paneles en Cundinamarca financiados con un crédito de Bancolombia

En medio de los municipios de Nariño y Girardot, en el departamento de Cundinamarca, se levantará el Parque Solar Barzalosa. La granja solar estará ubicada a unas tres horas de Bogotá y su infraestructura abarcará cerca de 288,69 hectáreas. Una vez en funcionamiento, producirá alrededor de 130 MWp de capacidad, energía suficiente para beneficiar aproximadamente entre 65.000 y 130.000 hogares, contribuyendo de manera significativa a la transición energética del país.

El Parque Solar Barzalosa se destaca por su innovador sistema de financiación. A diferencia de otros proyectos, esta iniciativa se planea ejecutar en su totalidad en pesos colombianos, lo que representa un hito en el sector energético nacional. Los grupos detrás del proyecto son Scatec y Norfund.

Scatec es una empresa noruega especializada en sistemas de energía renovable, liderada por su CEO, Terje Pilskog. Por su parte, Norfund es el Fondo Noruego de Inversión para Países en Desarrollo, encabezado por Nicolai Tangen.

Esta organización, Norfund, ha financiado proyectos en países como Sudáfrica e Indonesia, y maneja un presupuesto cercano a los 2.900 - 3.000 millones de coronas noruegas (NOK), equivalentes aproximadamente a 270-280 millones de dólares estadounidenses.

La financiación del parque provendría de Bancolombia S.A., cuyo presidente es Juan Carlos Mora, y de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que actualmente cuenta con Rafael Herz como presidente encargado. Este respaldo financiero refuerza la viabilidad del proyecto y su impacto en el desarrollo energético sostenible.

Con el avance de esta iniciativa noruega, surgiría una competencia directa con la empresa italiana Enel, que tiene como representante en el país a Francesco Bertoli. No obstante, Enel mantiene una presencia significativa en Colombia, con varios proyectos en operación. En el Atlántico, la multinacional adelanta el proyecto de energía Guayepo III, en el cual se han invertido cerca de 206 millones de dólares.

Además, Enel ya tenía en funcionamiento en Colombia el parque solar La Fundación, donde se producen aproximadamente 132,2 megavatios gracias a 244.800 paneles solares, cuya instalación tuvo un costo de 109 millones de dólares. No es la única granja relevante en el país.

Otra infraestructura destacada de Enel es el Parque Solar El Paso, construido en el Cesar en 2018, con una producción cercana a 203,5 GWh al año. Sin embargo, varios de estos proyectos fueron licitados y desarrollados en gobiernos anteriores.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, Enel ha concentrado sus esfuerzos principalmente en el desarrollo del parque Guayepo III, consolidando su apuesta por las energías limpias en el territorio colombiano y fortaleciendo su posicionamiento estratégico en América Latina.

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