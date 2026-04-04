La conservadora Nadia Blel fue la más votada seguida por Norma Hurtado de la U. Top 5 de las grandes electoras  

Aunque el Pacto puso el mayor número de mujeres senadoras con 13 curules fueron las representantes de partidos tradicionales las más votadas individualmente

La candidata del Partido Conservador Nadia Blel Scaff fue la mujer más votada en las elecciones al Senado con 178.907 votos. La peso pesada de los azules fue reelecta por cuarto período consecutivo. El voto de Nadia Blel fue clave, desde la Comisión Séptima del Senado, para hundir la reforma a la salud del gobierno Petro.

La senadora, que viene de ser presidenta de su colectividad, es una heredera del clan de su padre, el exsenador Vicente Blel Saad quien por su condena penal está impedido a perpetuidad para optar por cargos de elección popular.

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En la lista, le sigue la también repitente Norma Hurtado Sánchez del Partido de la U con un total de 136.036 votos. Esta abogado nacida en Buga, Valle del Cauca, hace parte de la Comisión Séptima del Senado. Ahí se encargan de las reformas constitucionales, pasan las propuestas para cambiar las reglas electorales y ajustes a la justicia.

En 2024, fue parte de los ocho firmantes de la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Su firma fue decisiva porque sumó mayorías en la Comisión Séptima del Senado, integrada por 14 senadores. Hurtado llegó al Congreso en 2018 cuando fue elegida representante a la Cámara por su departamento y por el mismo partido que representa hoy. La senadora es alfil de la actual gobernadora Dilian Toro, con quien trabajó desde la secretaría general de la Gobernación del Valle del Cauca bajo la administración de Toro.

Entre las más votadas también aparecen dos fichas liberales, la primera de ellas María Eugenia Lopera Monsalve quien consiguió 126.934 votos dió el brinco al Senado después de dos periodos seguidos en Cámara y actualmente es parte de Comisión Séptima y es parte del grupo d elos liberales petristas, fue clave en la votación de la ponencia positiva de la reforma a la salud: su voto a favor inclinó la balanza para que el proyecto continuará su trámite en su momento. Fue elegida como presidenta de la Comisión Séptima para el periodo 2023-2024 y también hace parte de la Comisión de Acusaciones.

Fue secretaria de Planeación de Entrerríos y Belmira, dos municipios ubicados en el norte de Antioquia. En 2011 llegó a Corantioquia como cuota del exsenador liberal Eugenio Prieto para ocupar el cargo de subdirectora de Planeación y Estrategias Corporativas.

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También fue muy votada Alix Yirley Vargas Torrado del Partido Liberal con 123.731 votos y es la esposa del alcalde cucuteño Jorge Enrique Acevedo. En el mandato de su esposo se desempeñó como gestora social de Cúcuta. Es abogada con magister en Derecho Público e ingeniera agroindustrial. La Procuraduría le puso la lupa a su campaña y abrió una investigación disciplinaria contra el mandatario de la capital de Norte de Santander por presunta participación indebida en política.

De acuerdo con los registros de candidaturas, en esta contienda se inscribieron 1.303 mujeres, lo que representa 40,9% del total, frente a 1.881 hombres. Los resultados finales de la elección para el Senado muestran que de 102 escaños analizados, las mujeres obtuvieron 32 curules, lo que equivale a 31,37% de la corporación.

Sin embargo, el Pacto Histórico registra la mayor cantidad de representantes femeninas con 13 integrantes de un total de 25 seleccionados, superando en una unidad a la representación masculina de esta colectividad.

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