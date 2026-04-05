- Olga Lucia Acosta, el palo en la rueda para las pretensiones del gobierno con la junta del Banco de la República

Es uno de los 3 codirectores nombrados por Petro pero vota con criterio técnico y repitió con el aumento de la tasa de interés que provocó la ira de Minhacienda

De los siete codirectores que integran la junta del Banco de la República, tres han sido nombrados por el presidente Gustavo Petro: Olga Lucia Acosta, Laura Maisa, Cesar Giraldo y a estos se le suma el Ministro de hacienda Germán Ávila. Si votaran en bloque lograrían la mayoría con la que sueña el Presidente Petro, pero no es así. La primera de los miembros escogidos por el presidente, cuando José Antonio Ocampo era el ministro de hacienda, Olga Lucia Acosta, vota con independencia técnica.

Y así lo hizo nuevamente con lo cual se aprobó el aumento de las de tasas de interés en 100 puntos, situándolas en 11,25 %. Dos propusieron una reducción de 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla inalterada, debido a la inflación persistente y diversos riesgos externos. El resultado: aumento de las tasas cuyo efecto fue el retiro del ministro de hacienda German Ávila y el anunció de no que no volverá a presidirla con lo cual la junta no podrá sesionar.

Acosta, economista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con maestría en la Sorbona de Paris, se desempeñaba como directora de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) para Colombia. De allí su cercanía con Ocampo quién fue secretario ejecutivo de la CEPAL durante más de 5 años. Como experta en desigualdad, protección social y gasto público, su designación en reemplazo de Alberto Carrasquilla buscaba enviar un mensaje de menor ortodoxia financiera y mayor sensibilidad hacia el desarrollo social. No obstante, Acosta ha demostrado ser una defensora radical de la independencia del Banco, priorizando el control de la inflación y votando en ocasiones en contra de los deseos del Ejecutivo de reducir las tasas de interés en forma acelerada.

Por otro lado, en enero de 2025, el presidente designó a los economistas Laura Moisa y Cesar Giraldo con el objetivo explícito de “inclinar la balanza” hacia la izquierda en las decisiones de la junta, siempre buscando una disminución de las tasas de interés. Cosa que no ha sucedido. Laura Moisá Elicabide, quien se venía desempeñando como vicerrectora de la Universidad Nacional de la sede Medellín, posee un doctorado en Desarrollo Económico de la Universidad Estatal de Campinas en Brasil. Es experta en economía agraria y desarrollo rural, y sostiene que las tasas de interés excesivamente altas frenan el crecimiento y el empleo en sectores clave como la agricultura y la industria.

César Giraldo, economista de la Universidad de Los Andes, con doctorado en la Universite de Paris, es un crítico del modelo neoliberal, de la banca de fomento tradicional y de la “financiarización” de la economía. Su trabajo de tendencia es la heterodoxa se centra en la protección social, la economía popular y el rol social del Estado.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, fue designado en marzo de 2025. Economista de la Universidad Nacional con más de 30 años de trayectoria, Ávila es una figura cercana al presidente Petro, con quien compartió estudios en el Colegio Nacional San Juan Bautista de La Salle, en Zipaquirá y militancia en la guerrilla del M-19. Tras la desmovilización en 1990, fundó la cooperativa “Crear Cooperativa” y desarrollo una larga trayectoria en el sector financiero solidario. Antes de ser ministro, el presidente lo puso a cargo del Grupo Bicentenario (el holding financiero del Estado) donde integro entidades financieras públicas. Su perfil, es más cercano a la inversión pública estatal.

Finalmente, la junta se completa con miembros nombrados en periodos anteriores Los codirectores Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar fueron designados en febrero de 2021 por el entonces presidente Iván Duque. Bibiana Taboada, economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Administración Pública en Harvard, es experta en redes de protección social y la reducción de la pobreza. El caleño Mauricio Villamizar, economista de la Universidad de Los Andes con doctorado de Economía en Georgetown, Estados Unidos, ingresó al Banco en 2014 como investigador y cuatro años después asumió la subgerencia de Estudios Económicos, sus temas de investigación son la política monetaria, macroeconomía, finanzas internacionales y econometría aplicada.

Por su parte, el gerente general Leonardo Villar, nombrado originalmente en enero de 2021 por la Junta Directiva del Banco, fue reelegido por unanimidad en septiembre de 2024 bajo la presidencia del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Su segundo mandato inició en enero de 2025 y que se extenderá hasta enero de 2029. Antes de iniciar sus funciones actuales trabajó durante dos años en el Fondo Monetario Internacional, y fue director ejecutivo de Fedesarrollo durante siete años.

Con la actual composición del Banco de la junta del Banco y a seis meses de concluir la Presidencia de Gustavo Petro, difícilmente logrará cambiar la balanza y quebrantar el criterio eminentemente técnico y de independencia del emisor, frente al cual Olga Lucia Acosta parecer ser inquebrantable.

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