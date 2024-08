Los noruegos de la petrolera Interoil se van: los sacaron las comunidades del Meta y Casanare

.Publicidad.

La compañía petrolera Interoil Exploration and Production anunció que su subsidiaria colombiana, Interoil Colombia Exploration and Production llegó a un acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Colombia -ANH para la terminación parcial del contrato de Exploración y Producción sobre el bloque LLA-47, dentro de las jurisdicciones municipales de Puerto Gaitán en el departamento del Meta y Orocué en el departamento del Casanare, una área de 44.676 hectáreas, que le fuera otorgada en mayo de 2011 por parte de la ANH, luego de serle adjudicado en la Ronda Colombia 2010, realizada para la contratación de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y de evaluación técnica.

La terminación según indicó en su portal se debe a las dificultades relacionadas con la oposición inquebrantable de la comunidad a las actividades de exploración que han impedido el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los compromisos exploratorios por un período extenso de tiempo, lo que motivó varias prórrogas y suspensiones otorgadas por la ANH al plazo del contrato.

..Publicidad..

El área de exploración del bloque se devolverá a la ANH, pero sin afectar la producción del área de explotación del pozo Vikingo que no ha sido objetada por las comunidades y que continuará durante la vida económica restante del pozo. El acuerdo de terminación se realizará sin penalidades ni compensaciones de ningún tipo por la frustración de los compromisos de exploración que incluían la perforación de nueve pozos exploratorios que representan una inversión exploratoria agregada de USD 27.000.000.

...Publicidad...

Adicionalmente, y por las mismas razones que afectaron al Contrato LLA-47, también se espera la terminación del contrato de Exploración y Producción sobre el bloque vecino Altair (ubicado dentro de las jurisdicciones municipales de San Luis de Palenque y Orocué, en el departamento del Casanare), también sin penalidades ni compensaciones, ni exigencia de realizar en otra área el único compromiso de inversión exploratoria pendiente en el Contrato Altair que consistente en la perforación de un pozo exploratorio, con un valor de inversión exploratoria de USD 3.000.000. En este caso, la terminación del contrato sería total y no parcial, ya que el bloque Altair no se encuentra en producción y no se retendría ningún área de explotación.

....Publicidad....

Interoil Exploration and Production es una empresa de exploración y producción con sede en Oslo, Noruega que cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo y se centra en América Latina. La empresa es operadora y titular de licencias de varios activos de producción y exploración en Colombia y Argentina. En asociación con Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos) y la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), se dedica a llevar a cabo estudios geológicos, levantamientos geofísicos, exploración, perforación de pozos (exploratorios y desarrollo), operación de producción, transporte, venta de petróleo y gas en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

La historia de la petrolera en el país

En Colombia la compañía surgió en el año de 1986 con el nombre de Dinasty Energy, posteriormente su razón social cambió a AIPC, luego pasó a ser Mercantile Colombia Oil and Gas, y a partir de septiembre de 2006 cambió su razón social a Interoil Colombia Exploration and Production.

En enero de 2015 pasó bajo el control de la británica Andes Energia Plc (Bolsa de Buenos Aires), de inversionistas argentinos, que se quedó con un 51% de la participación accionaria de la compañía, lo que representó tener intereses en campos productores de petróleo en Argentina y Colombia; su producción en el primer trimestre de 2024, 104,836 barriles de petróleo equivalente. En Colombia opera los Campos de gas natural Mana, Rio Opia en asocio con Hocol, subsidiaria de Ecopetrol.

El presidente de la junta es el argentino Hugo Quevedo, como miembro de junta participa el ingeniero colombiano Nicolás Acuña con más de 20 años de experiencia en la industria de hidrocarburos en el país, como administrativo y financiero de Canacol Energy Colombia, Cepsa Colombia, Canacol Energy y Petrocolombia. El CEO es el argentino Leandro Carbone.

También le puede interesar: USO le recordó a su expresidente Edwin Palma y demás directivos que Ecopetrol está para buscar petróleo