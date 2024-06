Caracol aprovechó el final de Rigo y con estas producciones volvió a ser el rey del rating

.Publicidad.

Caracol Televisión se ha convertido en uno de los canales más populares del país. Gracias a su programación, el canal se ha posicionado de gran manera y su audiencia es bastante buena. Si bien es cierto que su mayor rival es el Canal RCN, últimamente la cosa ha estado cambiando. Bueno, esto es lo que se ha visto en los diferentes medidores de audiencia en el país, donde el canal de los Santo Domingo, lleva la ventaja. Sin embargo, esta notable ventaja se dio hace muy poco, cuando desde el canal rival finalizó la novela de Rigo. Desde entonces, gran parte de la programación del canal ha sido un éxito.

Caracol Televisión puntea en el rating y ocupa las primeras posiciones; el Desafío es el gran rey

La pelea entre Caracol Televisión y el Canal RCN por el rating, no había estado tan dispareja como lo está hoy en día. Tras la salida de Rigo,todo dependía en parte de La Casa de los Famosos, sin embargo, el reality no logró cautivar. Además, es necesario decir que el Desafío de Caracol, llegó con gran fuerza e imponiéndose en audiencia. Desde que se estrenó, el programa ha mantenido un buen nivel de audiencia, lo que al final, no solo afecta a su rival, pues también beneficia de gran manera al resto de los programas del canal.

Rating de CNC del pasado 4 de junio.

Le puede interesar Canal Capital renueva su noticiero y le echó mano a talentos de Caracol y RCN; estos son lo cambios

Qué quiere decir esto, que el rating que obtiene el Desafío, es suficiente para impactar a los programas que le siguen. Basta con ver el aumento que han tenido algunos programas como Devuélveme la vida e incluso Las muñecas de la mafia. En uno de los informes más recientes, estos tres programas ocuparon las primeras posiciones del rating del CNC. Algo que demuestra la gran acogida que han tenido las apuestas de Caracol Televisión y pone en aprietos al Canal RCN. Sin embargo, ya se sabe que el canal de los Ardila Lulle, espera responder para volver a levantar su rating en las próximas semanas.

Según se sabe, en el Canal RCN está por estrenarse MasterChef Celebrity. Este reality, es sin duda uno de los programas más populares que tiene el canal. Adicionalmente, el canal volverá a transmitir Betty, la fea, esto con el fin de homenajear los 25 años de la producción.

