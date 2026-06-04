Los negocios millonarios de Westcol, el streamer que se adueñó de las entrevistas políticas en medio de las elecciones

El segundo streamer de habla hispana más visto en 2026 también lidera un portafolio de empresas que incluye restaurantes, ropa, eventos y producción musical

Una transmisión en vivo, un candidato presidencial entrevistado en su canal horas antes de que abrieran las urnas, más de 250 mil espectadores conectados simultáneamente y una audiencia pendiente de cada frase fue la escena, con características más de show que de entrevista periodística, que se robó la atención mediática un día antes de la primera vuelta presidencial.

En el centro de esa conversación estaba Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, un joven de Medellín que logró convertir una comunidad digital en un conglomerado de negocios que hoy trasciende el mundo del streaming.

Durante las elecciones presidenciales de 2026, el nombre de Westcol apareció con frecuencia en la agenda pública. Primero por sus entrevistas a Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez; después por el espacio concedido a Abelardo de la Espriella antes de la primera vuelta presidencial; y finalmente por las discusiones alrededor de una eventual (aunque no tan confirmada) entrevista con Iván Cepeda.

El streamer colombiano que mueve millones de espectadores

Detrás de los titulares políticos existe una historia empresarial construida durante años y respaldada por cifras que lo ubican entre los creadores de contenido más poderosos del mundo hispanohablante.

A sus 25 años, Westcol se consolidó como una de las mayores figuras del streaming en español. Los datos de Streams Charts correspondientes a mayo de 2026 lo ubicaron como el segundo streamer hispanohablante más visto del mundo, con 3,7 millones de horas reproducidas en Kick durante un solo mes.

La cifra solo fue superada por el argentino Davoo Xeneize, que alcanzó 4,3 millones de horas vistas. En el listado también aparecieron íconos de internet como Ibai, Rubius y Juan Guarnizo.

Ese crecimiento le permitió construir una comunidad que supera los 10 millones de seguidores distribuidos entre diferentes plataformas digitales. Su canal de YouTube acumula más de 1,45 millones de suscriptores y supera los 270 millones de visualizaciones.

El imperio empresarial de Westcol y las empresas que impulsan su fortuna

La audiencia se convirtió en el principal activo económico de Westcol, permitiéndole desarrollar negocios que van mucho más allá de las transmisiones en vivo.

El ecosistema empresarial creado alrededor de la marca Westcol es conocido entre sus seguidores como el "Imperio W".

Uno de sus activos más visibles es Stream Fighters, un formato de combates de boxeo protagonizados por influenciadores y creadores de contenido. El proyecto ha logrado reunir miles de asistentes en escenarios físicos y millones de espectadores en plataformas digitales, convirtiéndose en uno de los espectáculos de entretenimiento más exitosos de la región.

A la par, el creador antioqueño ha diversificado sus inversiones en varios sectores. En gastronomía aparecen negocios como Mahalo, ubicado en Medellín, y Fuego Burger, una propuesta dentro del competitivo mercado de hamburguesas de la ciudad.

Al tocar este tema en su entrevista con De la Espriella, el streamer aseguró que no es nada fácil emprender en Colombia, a lo que el candidato respondió: “¿pero sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque el Estado colombiano, en vez de ser un socio, para el emprendedor, es el enemigo”.

Con todo esto, para Westcol no ha sido imposible ampliar su emporio con otras marcas como W Sound, una productora y sello musical que ha ganado notoriedad en la industria urbana. Uno de sus mayores éxitos es "La Plena", canción que supera los 416 millones de reproducciones en Spotify, una cifra reservada para producciones de alcance internacional.

Otro de los pilares del grupo empresarial es W Merch. La marca de ropa y accesorios se transformó en una de las líneas comerciales más rentables del creador digital. El propio Westcol reveló que vendió una participación de la empresa por aproximadamente dos millones de dólares, una operación destinada a acelerar el crecimiento de la marca.

A esta lista se suma Drinkomode, una bebida hidratante que amplió su presencia en el mercado de consumo masivo.

Restaurantes, autos de lujo y nuevos negocios

La diversificación empresarial también incluye inversiones menos conocidas por el público general.

Westcol ha mencionado negocios relacionados con el alquiler de vehículos de alta gama, además de proyectos gastronómicos fuera de Colombia, incluido un restaurante en Miami.

El crecimiento de estas iniciativas coincide con la evolución financiera que él mismo ha relatado en varias entrevistas. En una de sus transmisiones recordó que en sus primeros años de éxito llegó a tener 250 millones de pesos ahorrados sin saber cómo administrar esos recursos.

Con el tiempo, el modelo cambió. El creador pasó de depender exclusivamente de la monetización de contenido a construir diferentes fuentes de ingresos alrededor de su marca personal.

La estrategia consistió en convertir la popularidad digital en empresas con capacidad de operar por fuera de las plataformas de streaming.

Los influencers que llegaron al Congreso

El fenómeno hoy liderado por Westcol no se limitó a las campañas presidenciales. Las elecciones legislativas de 2026 mostraron el avance de figuras nacidas en redes sociales hacia cargos de representación popular.

Entre los creadores de contenido que obtuvieron curules aparecen Walter Alfonso Rodríguez Chaparro (más conocido como Me dicen Wally), elegido senador por el Pacto Histórico; Laura Daniela Beltrán Palomares (Lalis), quien obtuvo una curul en la Cámara por Bogotá; además de Jonathan Ferney Pulido Hernández (JP Hernández), que repitió escaño en el Senado.

También lograron representación Luis Carlos Rua, Alejo Vergel y Deyci Alejandra Omaña Ortiz.

Aun así, en medio de esta gama de influenciadores, Westcol sigue ocupando un lugar singular. No es candidato, no tiene un cargo público y tampoco pertenece formalmente a una organización política. Sin embargo, su audiencia, sus empresas y su capacidad para reunir cientos de miles de personas frente a una pantalla lo convirtieron en una de las figuras más observadas de la campaña presidencial de 2026.

Y detrás de cada transmisión, más allá de la polémica o los titulares, permanece una estructura empresarial cuyas transmisiones en Kick superan, en promedio, los 850 mil usuarios conectados en tiempo real y que factura más de mil millones de pesos mensuales.

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