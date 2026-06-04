- El caso del gerente del Banco de Bogotá que mandaron a la cárcel por abusar y lanzar a su novia de un quinto piso

Carlos Rodríguez habría matado y lanzado a Ana Meza desde su apartamento en Usaquén, intentó hacerlo pasar por suicidio y quedó libre 4 meses. Ya no está libre.

A las 12:30 de la madrugada del domingo 25 de enero, las cámaras de seguridad del conjunto residencial La Calleja, en Usaquén, grabaron el momento en que el cuerpo de Ana María Meza caía desde el quinto piso. Tenía 36 años. Nadie salió. Todos en el edificio seguían dormidos. No fue hasta las diez de la mañana cuando un vecino abrió la puerta de su apartamento, bajó al patio y la encontró tendida en el suelo.

Carlos Mario Rodríguez Rosas, gerente corporativo del Banco de Bogotá y pareja de Ana María, dijo que él estaba durmiendo cuando pasó todo. Dijo también que no escuchó nada. Que tal vez ella se cayó, o quizás se arrojó sola mientras él dormía. Las versiones variaban. Lo que sí notaron quienes estuvieron en el lugar durante el levantamiento del cadáver eran los rasguños en el rostro de Rodríguez Rosas, y lo que parecía un intento de cubrirlos con maquillaje.

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Esa noche había empezado en una reunión social. La pareja asistió junto a otras personas y luego se trasladaron al apartamento de él. En un punto de la madrugada quedaron solos. Según la reconstrucción de la Fiscalía, hubo una discusión, y en medio de esa discusión el hombre habría atacado a Ana María tapándole la boca y la nariz hasta dejarla inconsciente. En ese estado abusó de ella sexualmente. Después arrojó su cuerpo por la ventana e intentó alterar la escena para que todo pareciera un suicidio. Medicina Legal determinó que la muerte fue violenta.

Rodríguez Rosas siguió en libertad cuatro meses. No fue capturado hasta el 23 de mayo, después de un cambio de fiscal en el caso. Cuatro meses en los que siguió dando versiones: el accidente, el suicidio, el sueño profundo que no le permitió escuchar nada.

El 27 de mayo la Fiscalía le imputó feminicidio agravado y acceso carnal violento. Él se declaró inocente. Su defensa, en la audiencia, no solo cuestionó las pruebas técnicas sino también la vida privada y la sexualidad de la víctima, intentando presentar su muerte como algo que ella misma buscó o provocó. La jueza de control de garantías rechazó esa hipótesis, negó la libertad y ordenó la detención en una cárcel mientras avanza el juicio.

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Ana María Meza era politóloga, egresada de la Universidad del Rosario. Había terminado hace poco una maestría en Administración de Empresas en España. Trabajaba como maquilladora de caracterización para cine y televisión. Sus amigas hablaban de ella como de una mujer talentosa y dulce, con una vida entera por delante.

Tras la muerte, el Banco de Bogotá publicó un comunicado tras la captura de su gerente. Aclaró que el caso era ajeno al banco, que no tenía relación con las funciones del empleado, y que la institución rechazaba categóricamente cualquier forma de violencia contra las mujeres. Dicho eso, se fue del asunto.

Personas cercanas a Ana María dijeron que Rodríguez Rosas tenía comportamientos machistas, que ejercía violencia psicológica de manera sistemática sobre ella y que la inducía a situaciones de vulnerabilidad. La Fiscalía enmarcó el caso como un feminicidio ocurrido en un contexto de violencia de género. Lo que existe como evidencia concreta es esto: una grabación de cámaras de seguridad, un cuerpo encontrado horas después de la caída, un hombre con rasguños en el rostro que intentó cubrirlos, y cuatro meses de versiones contradictorias antes de la captura. El proceso penal apenas comienza.

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