- Ella es Marcela Reyes, exnovia del cantante B King asesinado en México

Empezó en un salón de belleza, luego fue modelo y empresaria y terminó en el mundo de la música, donde ha tenido líos, otra de sus exparejas también fue baleado

Marcela Reyes se hizo famosa con un video viral que nada tiene que ver con su carrera de DJ. Era un escándalo de infidelidad con su pareja de ese 2019, Daniel Alejandro Salinas, más conocido como DJ Exotic. En el video se le veía a Marcela Reyes golpeando con furia la puerta de un apartamento, donde al parecer estaba encerrado su novio junto a otra mujer. Este escándalo mediático terminaría convirtiéndose en el impulso que catapultó la carrera de la DJ hacia el estrellato.

Desde entonces, la “Reina de la guaracha”, como se le conoce hoy, ha continuado su carrera con éxito. Sus shows en ciudades como Madrid, Ciudad de México y Bilbao, son la prueba de su reconocimiento dentro de la música electrónica, al igual que su aparición en realities como La Casa de los Famosos y Survivor. Sin embargo, lejos del ojo público, ¿quién es Marcela Reyes?

Marcela Reyes: trayectoria, vida personal y su faceta como madre

Nacida en Armenia en 1989, Marcela Reyes inició su vida laboral a los 14 años como asesora en una boutique. Al cumplir la mayoría de edad, decidió mudarse a Bogotá en busca de nuevas oportunidades.

Fue en la capital donde comenzó su carrera como modelo y empresaria, antes de dar el salto al mundo de la música como DJ, enfocándose en la guaracha, un género urbano de origen colombiano. Su crecimiento fue rápido y constante; a medida que su carrera musical se consolidaba, también establecía vínculos con otros exponentes del género, entre ellos el ya mencionado DJ Exotic.

En 2018 se casó y, ese mismo año, le dio la bienvenida al mundo a su hijo Valentino. Desde entonces, la maternidad se ha convertido en un eje central de su vida, algo que ha dejado ver tanto en redes sociales como en entrevistas, donde expresa con frecuencia la importancia de cuidar y proteger a su primogénito.

Aunque su relación con DJ Exotic llegó a su fin, ambos mantuvieron una relación cordial debido a la custodia compartida de su hijo. Esta situación cobró relevancia en noviembre del año pasado, cuando, durante un show que el DJ ofrecía en Jamundí, dentro de un motel, fue víctima de un ataque en el que recibió seis disparos. El hecho lo dejó en cuidados intensivos durante varios días, e incluso necesitó una reanimación de 25 minutos.

Según Marcela, las versiones que apuntan a un caso de sicariato son infundadas. Asegura que se trató de un conflicto ajeno al padre de su hijo, quien simplemente se encontraba trabajando y tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Durante la recuperación de su ex pareja, estuvo presente protegiendo a su hijo de hipótesis y rumores malintencionados. La situación fue tal que tuvo que cambiar a Valentino de colegio, pues empezó a recibir comentarios sobre la posible muerte de su papá.

Esta no fue la única relación sentimental que marcó la vida de Marcela. Tras su separación de DJ Exotic, en 2022 contrajo matrimonio con Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, otro artista reconocido en el ámbito musical. Aunque disfrutaron de una relación prolongada, su unión marital duró apenas unos meses antes de separarse.

Actualmente, se rumorea que mantiene una nueva relación fuera del ojo público. Esta información ha cobrado importancia después de conocerse la desaparición de B King, su segundo exesposo, quien fue reportado como desaparecido el pasado 16 de septiembre en Ciudad de México. Junto a él también desapareció Jorge Luis Herrera, conocido como DJ Regio Clown, luego de que ambos se dirigieran a un gimnasio en el barrio Polanco.

El 22 de septiembre, las autoridades mexicanas confirmaron que unos cuerpos encontrados el 17 de septiembre, coincidían con la identidad de los dos colombianos desaparecidos. El caso fue tan relevante que el mismo Gustavo Petro había exigido colaboración internacional para encontrarlos, señalando que se podría tratar de una acción de grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

En redes sociales, la presunta relación sentimental de Marcela ha sido motivo de señalamientos, pues días antes de la desaparición de B King, el artista había publicado un video en el que relataba que había recibido amenazas de muerte, que relacionaban a la DJ con un individuo que se encontraba al interior de una prisión, lugar donde habría ordenado la intimidación. En el mismo video, responsabiliza a Marcela de cualquier vulneración a su integridad.

Por su parte, la DJ ha recalcado que está en disposición de colaborar con la investigación y relató que tanto ella como su hijo están recibiendo amenazas a causa de la viralización del caso. Según medios locales, junto a los cuerpos de los músicos se encontró un mensaje amenazante por parte de la banda criminal La Familia Michoacana. La Fiscalía del Estado de México no ha confirmado esta información.

