- El silencioso plan en Bolívar para modernizar los hospitales del departamento y sus equipos médicos

La Gobernación de Yamil Arana recorre los municipios del departamento dotando centros médicos con tecnología de punta y renovando su infraestructura

Bolívar sigue avanzando, y la salud continúa siendo una de las áreas en las que la Gobernación trabaja sin descanso. Hace apenas unos días, Yamil Arana, gobernador del departamento, lideró la entrega de una importante dotación de equipos médicos. Los beneficiados en esta ocasión fueron la ESE Municipal de Zambrano y el Hospital de Mahates, en una apuesta que busca fortalecer la red de hospitales públicos municipales.

En Zambrano, la dotación entregada está enfocada en cubrir las necesidades críticas de los pacientes, especialmente en servicios de neonatología, urgencias y atención general. “Esta dotación es un aporte importante para mejorar la calidad del servicio y aumentar nuestra capacidad instalada. Ya no será tan necesario trasladar a los pacientes a otros municipios, porque podremos atenderlos aquí mismo", aseguró Germán Martelo, gerente del Hospital Local San Sebastián de Zambrano.

Gracias a esta inversión, se podrá reforzar la atención de los recién nacidos, ya que, aunque el hospital contaba con infraestructura y personal capacitado, no disponía de los equipos necesarios para garantizar una atención integral. Ahora, la población de Zambrano podrá acceder a servicios más completos y oportunos.

Por su parte, en el corregimiento de San Basilio de Palenque, municipio de Mahates, también se hizo entrega de una dotación de 36 equipos biomédicos de última tecnología al Hospital Local de Mahates. Con ellos, cerca de 4.200 habitantes tendrán un mejor acceso a los servicios de salud. Entre los equipos entregados se destacan un autoclave odontológico, básculas con tallímetro e infantómetro, electrocardiógrafo, unidades odontológicas eléctricas y equipos portátiles para la valoración de órganos de los sentidos. Estas herramientas no solo mejorarán la atención médica, sino que también contribuirán a reducir los indicadores de mortalidad materna, perinatal y por enfermedades no transmisibles.

Una apuesta que se extiende por todo el departamento

La labor de la Gobernación de Bolívar no se detiene. En septiembre también se hizo entrega de la Unidad de Terapia Renal al Hospital San Juan de Dios de Mompox, con seis modernas máquinas de hemodiálisis. Gracias a este aporte, los pacientes con enfermedad renal crónica ya no tendrán que desplazarse a otras ciudades para recibir atención, lo que representa un alivio en costos y calidad de vida.

“Hoy Mompox deja de ser un lugar olvidado en temas de atención renal. Les prometí a los pacientes que no tendrían que seguir viajando para poder vivir, y aquí estamos, cumpliendo”, señaló el gobernador Yamil Arana.

Del mismo modo, el Hospital La Divina Misericordia de Magangué recibió un moderno pabellón de urgencias, que ahora cuenta con 20 camas adicionales, áreas diferenciadas, una sala de reanimación mejorada y sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida.

En Cartagena, el Hospital Universitario del Caribe también ha sido intervenido. Su infraestructura fue renovada y se entregó el área de Estomatología y el piso 8 completamente dotado. Además, está en marcha la implementación de una ruta especializada para la atención de enfermedades huérfanas.

Entrega de Unidad de Terapia Renal en Mompox.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar, bajo el liderazgo de Yamil Arana, sigue consolidando un plan de salud integral que no solo mejora la infraestructura y dota de equipos a los hospitales, sino que también busca garantizar que cada habitante del departamento pueda acceder a una atención digna, moderna y de calidad.

