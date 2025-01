Los misterios de Bancolombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

No se quiénes serán ahora los dueños de Bancolombia después del remezón al GEA, pero los accionistas decisivos deberían averiguar por qué esta semana el Bancolombia se ha visto restringido en algunas de las tradicionales actividades que a tantos millones de clientes ha prestado con eficiencia, pese a los defectos que le aparecen cada que los sabios de la India les revuelcan sus entrañas para mantenimientos.

El día 21 quienes fuimos a pagar el recibo de Claro a través del PSE nos encontramos conque en el menú de opciones bancarias ofrecidas para la trasferencia, ya no apareció Bancolombia. Pegué el grito a través de X preguntando si alguien sabía por qué Bancolombia estaba vetada para pagar por PSE. Me contestaron públicamente a través de X ofreciéndome varias soluciones tales como que pagara con tarjetas de crédito o fuese a un cajero, lo que me pareció desconsiderado porque todas esas posibilidades son cobrables en pesos por el banco. Solucioné mi problema usando mi cuenta de ahorros del BBVA, que no estaba vetado ese día .Cinco horas después a través de X me anunciaron que el servicio ya estaba restablecido, pero la causa sigue siendo un misterio porque no la comunican.

..Publicidad..

El día 21 quienes fuimos a pagar el recibo de Claro a través del PSE encontramos que en el menú de opciones bancarias ofrecidas para la trasferencia, ya no apareció Bancolombia

...Publicidad...

Ayer fue peor el susto, acudí a la página de los prediales de Tuluá y comencé feliz y contento a pagar por PSE de Bancolombia los 6 pequeños predios de la familia. Cuando llegué a pagar el numero 4 por $ 231.000 el Bancolombia o el PSE me dijeron una y otra vez que la transacción había sido rechazada por políticas de riesgo. Estoy solucionando el problema imprimiendo los recibos en mi impresora personal y después yendo hasta Tuluá a una fotocopiadora donde los convierten a laser para luego ir a Supergiros a pagar en efectivo, como en la edad de piedra y no en la de los algoritmos de GOU, la empresa del grupo Aval que dizque al final es la que firmó el convenio de pago con la alcaldía de Tuluá. Son los misterios de la genética bancaria. ¿O los odios entre banqueros ?

....Publicidad....

Del mismo autor:Las cuchas de Fico