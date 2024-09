Los Minski de Procaps se la ganaron al chileno que quería sacarlos de las decisiones de la empresa

.Publicidad.

Desde que se hizo con un porcentaje de las acciones de la farmacéutica barranquillera Procaps en 2021, el holding Hoche Partners Pharma ha estado decidido a revolucionar la tradicional compañía. La relación entre Alejandro Weinstein y la familia Minski no ha sido la mejor, puesto que han tenido marcadas diferencias en la forma de dirigir la compañía. De hecho, estas han llevado al empresario chileno a renunciar dos veces a la Junta Directiva y a pedir enfáticamente un cambio en el Consejo de Administración, algo para lo que tuvo que recurrir a instancias legales sin poder lograr su cometido.

La gota que rebasó el vaso para el chileno fue el hecho de que para julio todavía no se hubieran presentado los estados financieros del 2023, algo que no solo lo preocupa a él y a su holding, sino a todos los accionistas que se reparten el 40% de la participación que no le pertenece a los Minski. Ante esta situación, Weinstein optó por acudir a una firma de abogados estadounidense llamada Gibbons para buscar una solución y la que encontró fue instaurar una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo, país en el que tiene su sede Hoche.

La idea era entonces descabezar a los directivos de la compañía, incluyendo al CEO brasileño que el propio Weinstein ayudó a elegir para reemplazar a Rubén Minski. Sin embargo, solo pasó un mes para que el Tribunal desestimara la demanda y le diera la razón a Procaps obligando a Hoche a pagar una multa de 3.000 euros.

Eso fue celebrado inmediatamente por el propio CEO brasileño, José Vieira, quien emitió un comunicado en el que también aprovechó para prometer que se realizarán cambios internos en la farmacéutica que permitan mejorar la situación financiera y se excusó por la falta de información sobre los estados financieros, asegurando además que los van a actualizas “tan pronto sea oportuno”.

Hay que tener en cuenta que la decisión del Tribunal de Luxemburgo es en primera instancia, por lo que Hoche puede apelar en los próximos 15 días.