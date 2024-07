La guerra entre los socios de Procaps que puede reventar la farmacéutica barranquillera

.Publicidad.

A la fecha, 24 de julio, todavía no han sido presentados los estados financieros de Procaps correspondientes al año 2023, algo que les genera preocupación a sus accionistas y en particular al holding Hoche Partners Pharma, el cual tiene detrás al empresario chileno Alejandro Weinstein, quien no se ha quedado callado y exige cambios inmediatos en la compañía.

El arribo del chileno a la farmacéutica barranquillera fue muy reciente y se dio gracias a un plan de expansión de la compañía que comenzó por entrar a Nasdaq, la segunda bolsa de valores más importante del mundo. Esto fue idea de la familia Minski, fundadores y dueños de la compañía desde hace más de 45 años, quienes después de este movimiento siguieron siendo los controlantes, pero solo con el 60% de las acciones, mientras que el 14% quedó en manos del holding de Weinstein y el resto en las de otros inversionistas.

Esto vino acompañado por un cambio importante en la dirigencia de la farmacéutica, ya que, por primera vez en su historia, Rubén Minski dejó de ser el CEO y le pasó la batuta a al brasileño José Antonio Vieira, quien contaba con experiencia en laboratorios gigantes como Novartis, Abbvie y AstraZeneca.

Al chileno no le ha gustado lo que ha visto en la farmacéutica

Alegando una grave situación financiera, el holding chileno acudió a una firma de abogados estadounidense llamada Gibbons buscando una solución y al final la que encontraron fue más drástica de lo que se esperaba, puesto que ya comenzaron un proceso judicial por medio del cual exigen un cambio de directivos inmediatos, asegurando que los que están, especialmente el brasileño, han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones. Además, evidenciaron que se habrían llevado a cabo acciones que buscaban beneficiar a los accionistas mayoritarios, es decir, los Minski.