Los millones que le costará a Ingrid Betancourt quitarse de encima a Juan Carlos Lecompte

El publicista vive en Barcelona España, intentando armar los pedazos de su vida. En su momento le pidió a su ex esposa bienes por cerca de 1 millón de euros

.Publicidad.

Los colombianos fuimos testigos de la abnegación de Juan Carlos Lecompte por su esposa, Ingrid Betancourt. Aunque después la ex candidata presidencial afirmó que todo se había tratado prácticamente de una pantalla, de una exageración por parte de su ex esposo, lo que sí es cierto es que lo recordamos llevando su imagen tamaño natural y su mensaje a través de un megáfono desde un helicóptero. Desde arriba lanzo 25 mil fotos de sus hijos para que Ingrid sintiera que aún la esperaban en su casa en Bogotá. Sin embargo ninguna de esas fotos llegó a las manos de la ex candidata presidencial.

Desde la ciudad le llegaban los rumores de los amores de su esposa en la selva. Incluso su suegra, doña Yolanda Pulecio le recomendó en el 2004 que no se entregara tanto. Lecompte intentó seguir con su vida de publicista a pesar de que una vez, en un trancón en Bogotá, entró en shock y le dio un ataque de pánico producto del estrés que vivía.

-Publicidad.-

Lecompte con su tatuaje de Ingrid Betancourt

Incluso llegó a escuchar que su esposa esperaba un hijo del mismísimo Alfonso Cano. La verdad la vino a saber el 6 de julio del 2008 cuando fue rescatada por el ejército en la Operación Jaque. Su caricia fría fue la prueba de que todo se había acabado en la selva. Efectivamente Ingrid conoció en cautiverio al contratista norteamericano Mark Goncalves. Se enamoraron y en los seis años que estuvo secuestrada simplemente olvidó a Lecompte, a quien conoció en 1995 durante una cabalgata. Fue su segundo esposo. Lecompte estaba tan perdido por ella que se tatuó su rostro.

Publicidad.

Dos años después se casaron en Moorea, una isla volcánica en la Polinesia francesa, siguiendo el rito del lugar: Juan Carlos se presentó ante su prometida en una piragua mientras ella lo esperaba en tierra firme. La alianza se afianzaría cuando, de regreso en Bogotá, se casaron por lo civil.

Pero todo se acabó en febrero del 2002 cuando fue secuestrada en San Vicente del Caguán. Fue secuestrada por las FARC, fue enterrada en la selva. Seis años, miles de dás. Cuando se volvieron a ver ya no había nada. Ingrid le pidió el divorcio. Juan Carlos aceptó pero sus exigencias fueron grandísimas.

Lecompte con la sociedad conyugal vigente valorizó los bienes adquiridos en el matrimonio pero fue más lejos. Su pretensión incluía la mitad del apartamento de Paris avaluado en 700 mil euros, una casa campestre y dos lotes en Idaho cuyo costo asciende a los USD 300 mil y las regalías por los dos best sellers Rabia en el corazón y No hay silencio que no termine, traducido a diez idiomas y por el que recibió un anticipo de USD 1 millon. Su abogado Helí Abel Torrado recomendó interponer una demanda penal ante la fiscalía para forzar el reconocimiento de estos derechos.

Lecompte, mientras tanto, vive en Barcelona. Sus abogados esperan que en algún momento el publicista pueda recibir lo que le está pidiendo por doce años de matrimonio. Ingrid, quien dispara dardos contra Petro, no le da la cara a su expareja. Mientras tanto Petro habló sobre su vida privada, la involucró con el excongresista Carlos Alonso Lucio. Otra vez la vida privada de una figura de la talla de Ingrid Betancourt, vuelve a la palestra pública.