“Ingrid Betancourt es el peor ser humano que he conocido en la vida”: Keith Stansell

.Publicidad.

Durante seis años Ingrid Betancourt estuvo fundida en la selva, secuestrada por el grupo guerrillero las FARC. Compartió cautiverio con un grupo de 45 personas entre los que se contaban políticos como Luis Eladio Perez o Alan Jara y policías como Frank Pinchao. Las condiciones eran las peores. Muchas veces los secuestrados tenían que estar amarrados a otras personas que ni siquiera conocían. El entretenimiento era escaso, inexistente. Para leer sólo había unos cuantos libros, entre los que se contaban Harry Potter y la Biblia. Ingrid era complicada. Uno de los pocos que la soportaban era Luis Heladio Perez y Mark Goncalves, uno de los contratistas gringos que estuvieron en cautiverio con Betancourt El otro fue Keith Stansell.

En una entrevista con Oprah Winfrey la periodista norteamericana le mostró un video de Stansell en donde el contratista decía que Betancourt era “el peor ser humano que he conocido en mi vida”. Ella reconoció que no era una persona fácil: Yo no fui perfecta: estaba asustada, y cuando uno está asustado muestra cosas que no son las mejores... Ahora, los entiendo mejor... Yo los amo y espero que puedan cambiar de opinión".

-Publicidad.-

Esta es la entrevista con la célebre periodista norteamericana:

Publicidad.