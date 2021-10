Los miles de niños del Magdalena que no comerán por un simple desacuerdo de poderes

Por: Álvaro Andrés Cotes Córdoba |

octubre 25, 2021

Indignados y con más resentimiento que nunca están hoy los magdalenenses porque el presidente Duque, aquel por el cual votaron un día con la esperanza de que les trajera bienestar y progreso, permitió que 141 mil niños del Magdalena se quedaran sin su alimentación escolar a través del PAE.

En la sesión del viernes 22 de octubre, la entidad encargada de la aprobación de los recursos de regalías de la región Caribe (Ocad), por primera vez en la historia y en un acto sin precedentes e inhumano con la niñez del departamento, le negó el proyecto de alimentación escolar, PAE, al Magdalena, lo cual afecta el derecho a la nutrición, la salud y la educación de los niños y niñas magdalenenses.

El gobierno de Duque, en cabeza de Pamela Fonrodona Zapata, representante del Ministerio de Hacienda y sus aliados gobernadores Vicente Antonio Blel (de Bolívar) y Héctor Olimpo Espinosa Oliver (de Sucre) lideraron la negativa del proyecto de alimentación escolar.

El Gobierno Departamental había presentado el proyecto de Implementación del Programa de Alimentación Escolar- PAE- para el Cambio, desde febrero y después se viabilizó en mayo por parte del Ministerio de Educación y se priorizó en el mes de agosto, alcanzando una alta calificación de 83 puntos.

"Se cumplieron todos los requisitos y trámites legales establecidos para este tipo de proyectos en el Sistema General de Regalías, para su aprobación por el OCAD Caribe, sin embargo, el presidente de ese órgano (gobernador de Bolívar) dilató de manera indebida la convocatoria para la sesión de aprobación", expresó el mandatario, Carlos Caicedo, durante una rueda de prensa que realizó en su despacho.

Con el Programa de Alimentación Escolar- PAE- se iban a beneficiar 141.000 niños y niñas de los 28 municipios no certificados, de 668 sedes educativas del Departamento, durante 154 días calendario escolar. "Con este proyecto, teníamos planeado invertir recursos de regalías por $46 mil millones, además de $18'682.419.414 de contrapartida de la Gobernación del Magdalena, para un total de 64.000 millones", dijo el gobernador Caicedo.

No obstante, a pesar de la precaria situación presupuestal en la que, las anteriores administraciones dejaron al Departamento, el cual se encuentra inmerso en la Ley 550, el Gobierno del Cambio dispuso el cierre financiero de ese proyecto con recursos propios, para garantizar el derecho y la continuidad del servicio de alimentación escolar durante la vigencia del 2022.

Varias y reiteradas solicitudes del Gobernador Carlos Caicedo y del Consejo de Gobierno Departamental, se llevaron a cabo, para que se convocara la sesión del Ocad Caribe. De la misma manera lo hizo el Consejo Departamental de Política Social; también ayudó la Procuraduría, al igual que algunos diputados de la Asamblea y se interpusieron 2600 tutelas de familias, para implorar la protección de los derechos constitucionales de los niños y niñas del Magdalena. Sin embargo, les negaron la alimentación escolar a los niños del Magdalena.

"Esta decisión obedece a un plan sistemático de bloqueo del Gobierno Nacional, auspiciado por los congresistas del Magdalena y apoyándose en sus aliados, los gobernadores Vicente Antonio Blel, de Bolívar y Héctor Olimpo Espinosa Oliver, de Sucre, solo por ir en contra del gobierno del Magdalena y actuando por interés particular y no general. Su mezquindad no tiene límites, parece un cuento de esos de no creer", expresó el gobernador bastante indignado.

'Desde el 2016 se financiaba el PAE (puntaje de 51,50) con recursos de regalías, sin embargo, en este último período ha sido negada dicha financiación a nuestro proyecto que alcanza una calificación de 83 puntos. Violando de esta manera, los derechos de los niños y niñas del Magdalena y contribuyendo a aumentar las cifras de deserción escolar", explicó.

Después anuncio: "Acudiremos a todos los recursos judiciales, administrativos y disciplinarios para que, quienes hundieron el proyecto de alimentación escolar de los niños y niñas del Magdalena, respondan por tan ruin e inhumana conducta sin precedentes en la historia del país".

'Hacemos responsables al Gobierno de Iván Duque y sus aliados, quienes negaron el derecho a la alimentación a 141 mil niños y niñas del Magdalena durante una sesión inconclusa, sin precedentes del Ocad Caribe, afectando la nutrición, la salud, la vida, la deserción y bajo rendimiento escolar y los derechos humanos", reiteró el mandatario.

E insistió: "A pesar del bloqueo sistemático al que Duque ha sometido al Gobierno Departamental, seguiremos honrando nuestro compromiso con la niñez y el pueblo del Magdalena, para garantizar su derecho a la alimentación, la salud y educación e insistiremos ante el Gobierno Nacional, para que cumplan la constitución y la ley, a fin de que se aprueben los recursos de regalías y se garanticen esos derechos".