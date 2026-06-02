- La alianza entre la Alcaldía, Gobierno y una Universidad colombiana para darle educación gratis a vendedoras de la calle

La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto para la Economía Social IPES en cabeza de Diana Carolina Arciniegas González, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y Kuepa Edutech, firmaron una alianza con el fin de beneficiar a cerca de 20 mujeres vendedoras informales de Bogotá, con igual número de becas para que se formen en mercadeo y ventas.

La iniciativa, que está siendo liderada por el Instituto para la Economía Social de forma conjunta com la Universidad Kuepa y el Ministerio de Tecnologías de la Información, implementaron un sistema para la permanencia de las estudiantes con el fin de que tengan éxito laboral en el proceso.

Durante el tiempo de estudio, las vendedoras beneficiadas recibirán un apoyo económico equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. Adicionalmente, las entidades de la alianza adelantarán un proceso de acompañamiento, seguimiento y vinculación para que las estudiantes realicen sus practicas y logren vincularse laboralmente con multinacionales y grandes empresas del país.

Según la Directora del Instituto para la Economía Social, Diana Carolina Arciniegas, el programa tiene previsto una etapa de formación de 360 horas presencial de lunes a viernes y contempla un tiempo de practica de 6 meses en contextos reales de mercadeo laboral corporativo. Igualmente, las vendedoras informales recibirán formación en habilidades digitales, a través de los cursos social tech y avanzatech del Ministerio de Tecnologías de la Información, con el objetivo de potenciar el uso de las tecnologías en sus perfiles profesionales.

La convocatoria de este primer grupo de vendedoras informales beneficiarias, hecha por el Instituto para la Economía Social, se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y representa un paso muy importante para la población de la economía informal de la ciudad. Sobre el tema, Arciniegas manifestó que el acceso a la información es una de las herramientas más poderosas para mejorar las condiciones de vida: “por ello seguimos ampliando nuestra oferta de formación para responder a las necesidades de los vendedores informales de la ciudad”.

Un estudio realizado por IPES en Bogotá identificó a 7.840 mujeres vendedoras informales, de las cuales 1.242 tienen entre los 18 y 28 años de edad, lo que evidencia la necesidad de ampliar de manera urgente la inclusión productiva con enfoque de género.

Este nuevo programa se suma a la otra oferta integral de formación con la ya cuenta la entidad, que incluye bachillerato flexible, programas técnicos, cursos en habilidades digitales, manipulación de alimentos y orientación para el empleo. Todos estos programas están dirigidos a los vendedores informales, vivanderos y sus familias para que tengan la oportunidad de crecer, aprender y puedan mejorar sus emprendimientos y negocios.

KUEPA EDUTECH

Es una Universidad que se destaca a nivel de Latinoamérica en tecnología educativa, fue fundada en 2013 por Jorge García y surgió con el objetivo de democratizar el acceso a la educación para jóvenes y adultos con programas flexibles de bachillerato, técnicos laborales y educación superior. Dichos programas están dirigidos especialmente a personas que buscan meterse de forma rápida en el mercado laboral con habilidades prácticas.

Kuepa tiene presencia en 18 países en Latinoamérica. Su operación principal está en Colombia, donde fue fundada. También se encuentra en países como México, Chile y Perú, donde ofrece educación virtual y cuenta con un gran número de empresas aliadas que ofrecen prácticas patrocinadas y remuneradas para sus estudiantes con altas probabilidades de empleabilidad para los egresados.

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