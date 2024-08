Los mejores de e-sports de juegos de pelea están en Bogotá por un cupo al SNK World Championship 2025

Bogotá será parada de The Figth 2024, evento de juegos de pelea en donde se otorgará un cupo directo para el SNK World ChampionShip 2025

Por: Sandra Gaitán |

agosto 14, 2024

Los e-sports han crecido exponencialmente en popularidad. Millones de personas en todo el mundo ven y participan en competiciones, creando una audiencia global comparable a la de los deportes tradicionales. Las empresas desarrolladoras de juegos y las compañías de tecnología trabajan en conjunto para crear nuevas experiencias y mejorar la calidad de los juegos y las plataformas de transmisión, impulsando la innovación en tecnología, especialmente en hardware y software.

Este año Bogotá será parada oficial en Latinoamérica de The Figth 2024, un evento de competencias de juegos de pelea en donde se otorgará un cupo directo para el SNK World ChampionShip 2025, un torneo de e-sports organizado por la compañía japonesa SNK, conocida por desarrollar algunos de los juegos de lucha más icónicos, como The King of Fighters, Samurai Shodown, y Fatal Fury.

El torneo se llevará a cabo en el marco del Master Arena este 17 y 18 de agosto en el centro comercial Paseo Villa del Río y reunirá a más de 60 jugadores nacionales e internacionales, entre los que se destaca el colombiano RolandKyo, quien viene liderando desde hace varios años la escena figther en el país y ha obtenido premios en importantes torneos mundiales. Además, se realizarán competencias entre equipos de influenciadores y generadores de contenido quienes demostrarán sus habilidades en los videojuegos más populares.

“Con este evento buscamos abrir espacios de sana competencia y fair play para los jóvenes. Además, queremos dar a conocer cómo los e-sports hacen parte de una industria que tiene muchas posibilidades para desarrolladores de video juegos, programadores, diseñadores y otras disciplinas que hacen parte del ecosistema gamer”, afirma Juan Camilo Cely, CEO de Torneos Golem, quien, junto a Eder Cardozo, CEO de Scrub Division, coproducen la parada oficial de The Figth 2024 en Colombia.

Los asistentes al Master Arena también podrán disfrutar de pasarelas de cosplay, exhibiciones de K-pop, y muestras de expositores y música, todos inspirados en el tema de los video juegos. También podrán poner a prueba sus habilidades en desafíos gamer retro y en el simulador de Fórmula 1. La entrada es libre.

“Participar en e-sports puede ayudar a desarrollar en los jóvenes habilidades valiosas como el trabajo en equipo, la toma de decisiones rápidas, y la estrategia. Los jugadores también suelen mejorar en habilidades cognitivas como la concentración y la resolución de problemas, al mismo tiempo que fomentan una sensación de pertenencia y les permiten a conectarse a través de intereses comunes. Por esto para nosotros es muy importante brindarles estos espacios a través de este evento”, agrega Guillermo Gómez, Gerente General del centro comercial Paseo Villa del Río.

Master Arena

Sábado 17 y domingo 18 de agosto

11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro comercial Paseo Villa del Río