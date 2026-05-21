Quiénes son y cuánto ganan los hombres y mujeres que conforman el equipo anticolados de TransMilenio

Los 2500 Gestores del Orden son un equipo que conformó la Alcaldía de Bogotá para evitar que se siga perdiendo plata con los colados del sistema

De acuerdo con las cifras entregadas por Diana Diago, concejal de Bogotá por el partido Centro Democrático, el transporte masivo de Bogotá, Transmilenio, diariamente pierde $728 millones de pesos, lo que es igual a $ 38 millones por hora por cuenta de los colados en el sistema. Lo anterior significa que el sistema pierde alrededor de $265.000 millones al año por causa de los usuarios que deciden no pagar su pasaje y con ello roban a la ciudad.

Otro de los problemas que afronta Transmilenio actualmente es la falta de puertas anticolados en varias estaciones. Hasta el año pasado, tan solo 40 de las 129 estaciones contaba con estas puertas, es decir, el 69 % de las estaciones que tiene el sistema permanecen abiertas. Esta es una falla en el sistema que invita a los usuarios a entrar al sistema sin pagar su respectivo pasaje.

A instalar millonarias puertas en Transmilenio

Según la concejal Diago, una de las soluciones para reducir el número de colados es poner todas las puertas en las estaciones que hacen falta, lo cual requeriría una inversión aproximada de $170.000 millones. Hasta ahora, la inversión hecha por Transmilenio supera los $29.530 millones, alrededor de $1.520 millones por estación intervenida.

Los colados en Transmilenio no solo son un problema para las arcas del Distrito, sino un problema de seguridad y de inseguridad vial para el sistema, teniendo en cuenta que utilizan cualquier cruce indebido para ingresar de forma irregular a las estaciones, situación que genera riesgo hasta para los mismos colados. Así lo ha manifestado la misma gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz Carrascal.

En 2025 hubo 4 muertes por esta razón, y entre enero y marzo de 2026 se han registrado 2 muertos por intentar colarse en Transmilenio. Ante este panorama, la administración de la ciudad ha implementado una nueva estrategia, a través de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, encabezada por Cesar Restrepo. Se trata de los Gestores del Orden, o Guardia Antievasión, con la que se busca evitar el ingreso de los colados al sistema.

Riñas y agresiones contra personal de la Alcaldía

Hasta ahora, la implementación de la Guardia Antievasión ha generado más problemas que soluciones, teniendo en cuenta que, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, unos 200 Guardias han sido agredidos por quienes intentan ingresar al sistema sin cancelar su tiquete, situación que tiene preocupada a la Alcaldía y a las mismas autoridades policiales.

Los enfrentamientos entre los Guardias Antievasión y los usuarios ocurren cuando estos entran al sistema sin validar los $3.550, o también por hacer valer el manual del usuario para el buen comportamiento dentro del sistema. Actualmente en la ciudad hay 680 Guardias Antievasión que prestan servicio en las estaciones de Transmilenio en la diferentes Troncales e intentan lograr que los usuarios cumplan las normas establecidas en el manual del usuario.

A principios del mes de abril de 2026, la policía metropolitana de Bogotá, de forma conjunta con los gestores de convivencia y los Guardias Antievasión de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, hicieron intervenciones dirigidas a usuarios y a vendedores ambulantes en las estaciones de la Troncal Caracas para que los usuarios cumplan con las normas dentro del sistema.

A cumplir con el Manual del Usuario de Transmilenio

Según los establecido en el Manual del Usuario de Transmilenio, está prohibido ingresar al sistema con mercancía para la venta sin previa autorización. Asimismo, se prohíbe subir con colchones, carros con mercados, canastos, muebles y exhibidores de mercancía, así como ingresar objetos sobredimensionados.

Cabe anotar que el pasado 22 de abril de 2026, en la estación Country Sur, una persona que entró al sistema sin pagar su pasaje, agredió con una tijera a los guardas que intentaron que saliera del sistema o pagara el pasaje, lo que indica el nivel de agresividad que a diario se vive en el sistema Transmilenio, donde se presentan riñas, atracos y abusos diariamente.

Los Gestores del Orden son una figura que causó mucha polémica el año pasado cundo el alcalde Carlos Fernando Galán hizo su anuncio en septiembre de 2025. El programa se hizo oficial cuando abrieron la convocatoria para contratar a más de 200 gestores del orden que, según la Alcaldía de Bogotá, son para mediar en conflictos entre vecinos por los problemas del ruido, mejorar la seguridad en los barrios aportando a la convivencia ciudadana, y servir de puente entre las autoridades y la comunidad, porque en ningún momento remplazan a la policía y no portan armamento.

Los Gestores del Orden y de Convivencia ejercen su labor las 24 horas del día en zonas de alta afluencia de público, en Transmilenio y zonas de rumba como la zona T, en algunos barrios de la ciudad. Son contratados por la Secretaría de Movilidad y tienen un sueldo mensual de $2.763.139. Actualmente la entidad cuenta con 2.500 gestores y recientemente abrió una nueva convocatoria para contratar 780 nuevos gestores. Visten con chaqueta y gorra gris con franjas reflectivas de color rojo y algunos portan radio, mientras quienes ejercen su labor en Transmilenio visten un uniforme azul claro y azul oscuro acompañado de elementos de protección y botas media caña.

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