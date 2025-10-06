- El equipo que acompañará a los jóvenes votantes en la jornada de este 19 de octubre

Más de 100 mil maestros y estudiantes se preparan para vigilar y orientar las elecciones; esta semana inicia su capacitación para garantizar total transparencia

En las elecciones colombianas, los jurados que permanecen todo el día en las mesas de votación son una garantía de transparencia, pero también un apoyo clave para despejar dudas, orientar y advertir cualquier anomalía a los jóvenes votantes. La jornada del próximo 19 de octubre para la elección de Consejos Municipales y Locales de Juventud, no será distinta.

Desde agosto pasado, entre el 15 y 19, se realizaron los sorteos que contaron con el acompañamiento de representantes de los organismos de control, los comités organizadores de las elecciones de los Consejos de Juventud, las agrupaciones políticas, la Misión de Observación Electoral (MOE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las autoridades de cada municipio. Un proceso tan descentralizado como la elección misma, y de este proceso resultaron los 100.687 que fueron seleccionados.

En el portal de la Registraduría se puede consultar si su nombre aparece en el listado de los jurados designados dando clic en la opción ‘Electoral’.

Habrá cuatro jurados en cada mesa, y sus tres principales funciones son: atender el proceso de las elecciones, efectuar los escrutinios de mesa y registrar los resultados en los documentos electorales. Esto significa, en concreto, que las dos tareas cruciales de los jurados en el proceso electoral son contar los votos y diligenciar manualmente los formularios E-14 o actas electorales.

La responsabilidad es grande y de allí la importancia de asistir a las capacitaciones, cuya primera jornada concluyó el pasado 3 de octubre, pero empieza la segunda jornada entre el 14 y el 17 de octubre en los horarios de 8:00 a.m. a 10:00 a. m.; 10:00 a. m. a 12:00 m.; 2:00 p.m. a 4:00 p. m y 4:00 p.m. a 6:00 p. m.

Todos los detalles están en el portal www.registraduria.gov.co dando clic en la opción ‘Electoral’ y luego en el botón ‘Consulta Jurado de Votación’. Allí también se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación que, de no poder acudir, se puede reprogramar con los delegados de la Registraduría en el municipio.

Quienes tienen la responsabilidad de ser jurados son docentes y estudiantes entre los 14 y 60 años. Resultó muy significativo el número de menores de edad aspirantes a ser jurados, y al final resultaron siendo 18.134 menores, mientras que los mayores, algunos de ellos probablemente con experiencia en otras elecciones, serán 82.553.

Todos ellos tienen experiencia en actividades de docencia en instituciones de educación media y superior, tanto públicas como privadas, y sus nombres fueron escogidos por sorteos realizados entre el 15 y el 19 de agosto pasado.

El interés del Registraduría es que la participación en la jornada del 19 de octubre sea masiva, y por tanto, los jurados de votación entre los 14 y 28 años que deseen votar podrán hacerlo en la misma mesa donde están cumpliendo su tarea de vigilancia.

Una responsabilidad obligatoria que exige seriedad

La tarea de los jurados está en el corazón del proceso electoral, y el rigor con el que se diligencien de manera manual los formularios E-14 o actas electorales es la condición para que el conteo fluya sin contratiempos y no haya pie a reclamos. Es un servicio que los ciudadanos escogidos prestan y es de carácter obligatorio, con lo cual los incumplimientos traerán sanciones.

El jurado, sea adulto o joven, que sin justa causa no asista al punto de votación oportunamente y antes de que empiece la jornada electoral, o que abandone la mesa antes del cierre, recibirá un drástico castigo. Podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes ($14.235.000).

En el caso de los menores de edad que incumplan, la Registraduría tiene previsto un correctivo pedagógico: deberán contribuir a socializar el Estatuto de Ciudadanía Juvenil a la comunidad joven de su territorio durante cuarenta (40) horas. El rector de la entidad educativa a la que pertenece verificará el cumplimiento de esta disposición.

Pero también hay una compensación por este trabajo ciudadano indispensable en la democracia: los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día de descanso remunerado dentro de los 45 días siguientes a la votación.

Por su parte, los jurados de votación menores de edad obtendrán veinte (20) horas de servicio social estudiantil obligatorio.

Nuevamente, si usted quiere saber si ha sido seleccionado por la Registraduría para ser jurado de votación en su municipio el próximo 19 de octubre, puede confirmarlo de manera sencilla entrando al portal www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’ y luego en el botón ‘Consulta Jurado de Votación’

