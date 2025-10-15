Cómo llegar al pueblito de Cundinamarca con las mejores vistas del cielo y muy cerca de Bogotá

A una hora de la capital, se encuentra este municipio que combina historia, gastronomía y noches estrelladas que parecen de película

Cundinamarca es un departamento rico en materia de turismo, con una oferta variada y particular dentro del país. Así como tiene espacios llenos de ríos, cascadas y un clima cálido, también guarda rincones capaces de brillar por sus cielos. Para quienes no lo sepan, en Colombia existe una creciente demanda de astroturismo, y cerca de Bogotá hay un pueblito de Cundinamarca que se ha convertido en uno de esos destinos imperdibles. Fue incluido recientemente en la lista de lugares ideales para observar las estrellas, y sus vistas nocturnas son, literalmente, un cuadro.

Le contamos cómo llegar hasta este lugar y qué más puede hacer allí.

Así puede llegar a Nemocón, el encantador pueblito de Cundinamarca con cielos abiertos

Quizás muchos han pasado por este hermoso pueblo sin conocer todo lo que ofrece. Si está interesado en visitarlo, debe saber que el viaje desde Bogotá toma alrededor de una hora y veinte minutos. La distancia es de unos 60 a 65 kilómetros, dependiendo del punto de partida, lo que lo convierte en un destino muy cercano y accesible.

La ruta más común es por toda la Autopista Norte, pasando por Cajicá. Sin embargo, si se encuentra por los lados de la Calle 80, puede tomar la vía por Chía y así evitar el pago de un peaje. Su cercanía con la capital hace de Nemocón un destino ideal para escapadas cortas, especialmente por lo que le contaremos a continuación.

Un lugar único para disfrutar de las estrellas y su mina de sal

Nemocón está empezando a llamar la atención por su clima y sus cielos despejados. Durante las noches, el firmamento se convierte en un escenario perfecto para los amantes del astroturismo y para quienes disfrutan simplemente de contemplar las estrellas. De esta manera, este pintoresco pueblo cundinamarqués amplía su oferta turística con nuevas experiencias para todos los visitantes.

Nemocón en las noches, Foto: Enel.

Además, Nemocón brilla por su famosa mina de sal, una joya arquitectónica y natural que atrae a miles de turistas cada año. Quienes prefieren los planes más tranquilos, pueden recorrer la Iglesia de San Francisco de Asís o visitar el Museo de Historia Local, donde conocerán más sobre la historia del municipio.

Y, como todo buen plan, debe terminar con un plato típico: en Nemocón es infaltable la fritanga, aunque también se puede disfrutar de un buen ajiaco y, por supuesto, de un postre tradicional que le pondrá el broche de oro a la visita.

