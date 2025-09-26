- La fuerza de los jóvenes que se va a sentir el 19 de octubre: 45 mil candidatos a los Consejos de Juventud

Con un aumento del 15% frente a los inscritos hace cuatro años, la Registraduría busca que más jóvenes voten y consoliden este importante espacio de participación

Hace cuatro años los jóvenes colombianos eligieron por primera vez los Consejos de juventudes. Estrenaron este mecanismo de participación que busca que sus voces se oigan y ejerzan sus derechos de cara a las instituciones locales, regionales y nacionales. En las elecciones del 2021, 1′277.711 jóvenes de todo el país acudieron a las urnas en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, de los 12′282.273 colombianos entre los 14 y 28 años que podían votar; más o menos el 10%. El desafío este 19 de octubre superar esa participación y ese ha sido el espíritu de la campaña Grandes por elección que ha impulsado la Registraduría.

Los Consejos de Juventud son espacios de participación ciudadana creados para que los jóvenes elegidos por voto popular, puedan incidir en las decisiones que afectan sus vidas y la de sus comunidades. Su propósito es fortalecer el liderazgo juvenil, promover el diálogo entre los jóvenes y el Estado, y garantizar la inclusión de sus voces en la formulación de políticas públicas. También existen Consejos Departamentales y un Consejo Nacional de Juventud, con representantes escalonados desde lo local que pueden participar con listas de jóvenes independientes; organizaciones juveniles formalmente constituidos y juventudes de partidos políticos.

Además, en municipios y localidades con comunidades étnicas (indígenas, afrocolombianos, etc.) o población joven víctima, se elige un representante adicional por cada una de estas comunidades o poblaciones.

Los Consejos permiten que las nuevas generaciones expresen sus preocupaciones, propongan soluciones y vigilen la gestión pública. El reto es mayor porque su participación no es un favor que los gobernantes adultos les hacen sino es una obligación legal de tenerlos en cuenta. El reto, según los propios consejeros, es seguir ganando legitimidad y demostrar que la participación juvenil no solo es necesaria, sino efectiva.

Así están las cosas para este 19 de octubre

El entusiasmo por la próxima elección de Consejos de juventud ha sido grande y ya son 45.000 jóvenes que se han inscrito para participar en las elecciones de este 19 de octubre. Los partidos políticos han apoyado jóvenes militantes en los territorios y participaran 21.210 candidatos postulados por éstos, o por movimientos políticos con personería jurídica, procesos y prácticas organizativas formalmente constituidas. Junto a ellos competirán 13.582 candidatos que se postularon por listas independientes.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha desplegado toda su capacidad organizativa para estar presente en todo el territorio nacional y ya concluyó el proceso de inscripción y modificación de candidatos para las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud.

La experiencia electoral entre los jóvenes resulta cada vez más atractiva y ésta se refleja en un incremento del 9 % frente a las elecciones del 2021, mientras que el número de candidatos aumentó en un 15 %. Esto marca un nuevo récord en este mecanismo de participación juvenil.

Los funcionarios de la Registraduría se propusieron con sus delegados regionales apoyar un proceso desde lo local para animar a la participación juvenil y de la mano de los entes de control y el gobierno nacional, recorrieron colegios, universidades y diferentes ciudades del país donde realizaron un trabajo pedagógico que dio sus primeros resultados con el aumento del numero de aspirantes a ser elegidos.

El domingo 27 de julio, todas las Registradurías del país entregaron el consolidado de jóvenes inscritos y la fecha límite para modificaciones en las listas. Durante este periodo, los candidatos pudieron aceptar o renunciar a su aspiración electoral, conforme a lo establecido en la ley.

Lo logrado hasta el momento es un muy augurio de aquello que se espere resulte el próximo 19 de octubre y así lo reconoció el registrador Hernán Penagos quien destacó el compromiso y la participación de los jóvenes e invitó a los mismos y al Estado en conjunto a seguir uniendo esfuerzos para garantizar que más jóvenes entre los 14 y 28 años salgan a las urnas.

