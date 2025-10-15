La pesada deuda con la que la que arrancó Sergio Cortes a dirigir el Fondo de pensionados del Distrito

Desde que nació las entidades malas pagas han asfixiado el Fondo al que le deben $ 65 mil millones, el lío que debe enfrentar el director nombrado por Galán

En el 2006, durante la Administración del exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, se creó el Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones FONCEP mediante el acuerdo 257 del Concejo de Bogotá, a través del cual se transformó el Fondo de Ahorro y Vivienda Distrital, FAVIDI, el 30 de noviembre de 2006. Quedando este adscrito a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, cuya función es reconocer y pagar las cesantías y obligaciones pensionales de los trabajadores del Distrito Capital.

El director del Foncep

Según el director general del FONCEP, Sergio Cortés Rincón, desde que esta entidad se creó, nació con una deuda de $69.000 millones e inició con problemas de información documental y debió hacerse responsable de los exfuncionarios del Distrito, cobijados por la ley 100, que hacen parte de los pensionados de Bogotá que son un total de 8.256.

De ellos, el 18% es decir 1.556, se pensionaron en otras entidades distintas a las pertenecientes a Bogotá y es a las que, el FONCEP tiene que hacer el cobro de las llamadas cuotas partes, esas entidades son 155 y están en todo el territorio nacional y algunas de ellas ya no existen teniendo en cuenta que funcionaron entre los años 40 y 60 como la antigua EDIS y en su gran mayoría las deudas prescribieron.

De acuerdo con lo manifestado por Cortés Rincón, de esas empresas o entidades que ya no existen, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales del Gobierno Nacional, es quien debe hacerse cargo de cancelar la deuda, sin embargo, esta entidad no le paga al FONCEP y él Fondo si tiene que pagarle puntual a los pensionados todos los meses y la deuda de la UGPP ya supera los $65.000 millones.

Aseguró el funcionario que el FONCEP nunca le ha fallado con el pago a los pensionados, pero cuando llegó al cargo en 2024, la entidad tenía muchas debilidades en los procesos porque la entidad no está totalmente sistematizada y hasta ahora están trabajando en la modernización del fondo con la depuración de la información y de paso el mejoramiento de los archivos.

Hay algunas entidades que son muy puntuales con el pago, pero existen otras que no pagan como: el Ministerio de Agricultura, La Gobernación de Córdoba, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Tic, las gobernaciones de: Antioquia, Nariño, Quindío y Boyacá, el Grupo Energía de Bogotá, Ferrocarriles Nacionales, Policía Nacional y la Superintendencia de Sociedades entre otras.

La búsqueda de una solución

Con el fin de lograr un acuerdo de pago con las 35 entidades más importantes que tienen deuda con el FONCEP, la Alcaldía de Bogotá a través del Fondo, organizó una feria de entidades cuotas partidistas, la cual se realizará el próximo 28 de octubre y de paso lograr la depuración de la base de datos de las cuentas por cobrar que tiene la entidad. En total la deuda de las entidades con el FONCEP sobre las cuotas partes es de $240.000 millones.

Aseguró que los pensionados en Bogotá, pueden estar tranquilos porque no hay problemas financieros y su pago está garantizado con las dos fuentes de financiación que tiene el Fondo de Pensiones económicas Cesantías y Pensiones de Bogotá, una fuente directa que es el Distrito y la otra de la Nación por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, la cual depende el Ministerio de Hacienda.

En estos momentos el FONCEP, está a la espera que se apruebe la reforma laboral, que en su artículo # 82 habla de las cuotas partes y dice que estas no prescribirían, lo beneficiaría a todas las entidades que se encuentran con este problema de las cuotas partes. Cabe anotar que la Contraloría de Bogotá, en la auditoria realizada al Fondo de prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones de Bogotá, auditó periodos específicos entre el 2018 y 2021 y no hace referencia a los casos donde caducaron las deudas con más de 5 años y no pudieron ser cobradas.

