Los influyentes congresistas del Partido Verde que ningunearon de la  reunión con Iván Cepeda 

La adhesión al candidato del Pacto Histórico se impuso con 34 votos contra 3 sin haber oído a Jota Pe Hernández, Angelica Lozano, Katherine Miranda y Cathy Juvinao

El partido Alianza Verde oficializó este viernes su adhesión a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, con 34 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Se impuso la línea de Ariel Avila que incluso realizó un gran acto en el Hotel Grand Park en Bogotá donde formalizó su adhesión, tomando así la delantera para convertirse en el gran motor de los apoyos.

Por su lado el gobernador de Boyacá Carlos Amaya quien logró llevar al senado a su hermano John Amaya Rodríguez y al vallecaucano Duvalier Sanchez, ya se habría convertido en una aliado de Petro y quien hace parte de la adhesión a pesar de haber votado por el Ingeniero Rodolfo Hernández en las presidenciales pasada.

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La decisión se cocinó en un comité ejecutivo en el que sin mayor discusión se autorizó avanzar con reuniones entre las dos agrupaciones de las que fueron excluidos congresistas de peso del partido como los senadores Jota Pe Hernández y la saliente Angelica Lozano. Al igual que las representantes Cathy Juvinao y Katherine Miranda.

Hernandez, el mayor elector de los Verdes con más de 165mil votos, ya rompió con el partido. Se le aprobó una escisión, algo que en su momento solicitaron la exalcaldesa Claudia Lopez y Angélica Lozano, pero les fue negada. En ese momento eran una fuerza alternativa dentro de los verdes que habría podido consolidarse, pero perdieron el round y la oportunidad.

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Quienes también van en esta misma línea, pero con un apoyo ya cantado es la senadora Angelica Lozano y la representante Cathy Juvinao, que anunciaron que van con la campaña de Claudia López y que insistirán en la escisión.

Juvinao, señala que con esta decisión el partido marca un quiebre en los principios fundacionales de la colectividad. “La Alianza Verde había sido un partido diverso, durante 20 años se nos otorgó la libertad para votar por candidatos de centro, de centro izquierda y de izquierda (…) pero ya no considera esa diversidad como una virtud”.

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Lozano por su parte, rechazó también la medida de la colectividad y recientemente reclamó al presidente Petro por la injerencia en medio de la campaña y particularmente por los temas internos del partido que según ella tuvo incidencia en la decisión mayoritaria para que apoyaran a Iván Cepeda.

Para Lozano es claro que “el Verde de Carlos Amaya acabó con el Verde de Mockus” y que “el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”.

Por su lado Katherine Miranda anunció que apoyará a la candidata de la Gran Consulta Paloma Valencia que va en fórmula con Juan Daniel Oviedo. Su apoyo, dice la congresista, se enmarca en una apuesta por lo que denomina un “liderazgo colectivo” y destacando que Paloma respeta la Constitución, la independencia y la democracia.

Amaya y Ávila, los grandes ganadores de los verdes

El acuerdo con Cepeda fue impulsado por la bancada de Carlos Amaya. Quien lideró la negociación interna en el Verde fue el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, que es, además, una de las figuras más relevantes de la bancada regional que armó el gobernador de Boyacá, a su vez un aliado privilegiado del gobierno Petro al que el Pacto le perdonó su voto por Rodolfo en 2022.

Se prevé una pugna interna por el control de los Verdes entre el gobernador Amaya y el senador Avila, otro de los impulsores de la adhesión a Cepeda, tal como lo hizo, junto a otro importante grupo de dirigentes políticos verdes, con Petro en las elecciones del 2022.

De esa bancada hacen parte también la senadora Carolina Espitia, quien es copresidenta de la Alianza Verde, así como los electos al Senado John Amaya (hermano del mandatario) y Duvalier Sánchez; y a la Cámara como Mauricio Toro (Bogotá), Yamit Noé (Boyacá), Eduardo Enríquez (Nariño), Diego Alfonso (Casanare) y Víctor Armero (Cauca).

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Entre los puntos de acuerdo estuvieron la negativa a promover una reelección, así como la iniciativa de una Asamblea Constituyente, que ha sido impulsada por el presidente Gustavo Petro, líder natural del Pacto Histórico, partido fuente del candidato. En esa línea, el compromiso desde la campaña de Cepeda es el de buscar un acuerdo nacional para dejar en firme las reformas sociales, así como las banderas de la lucha contra la corrupción.

Ante este panorama, técnicamente el sector “disidente” de esta decisión no podría apoyar otra campaña, bajo riesgo de ser demandados por doble militancia. Entre los que están los ya mencionados Angelica Lozano, Cathy Juvinao y Katherine Miranda. El único que podría tener vía libre es Jota Pe Hernández, aunque depende de la decisión final que tome el CNE frente a la solicitud de escisión que le aprobaron los verdes.

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