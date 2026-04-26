Felipe Henao logra un nuevo hito en la historia de Súper de Alimentos

La empresa Super Alimento, dirigida por Felipe Henao logró sacar adelante un nuevo dulce, esperando repetir los éxitos de Trululu y Barrilete. Por décadas, la empresa manizaleña Súper de Alimentos ha trabajado con un objetivo claro: convertirse en el número uno en la industria de dulces en Colombia. A lo largo de su historia, la compañía ha logrado posicionar productos icónicos que hoy forman parte de varias generaciones, como el tradicional Supercoco o las populares gomitas Trululú, consideradas por muchos como el complemento ideal para un postre después del almuerzo.

Con el paso del tiempo, la compañía ha construido una identidad basada en la innovación constante y en la capacidad de adaptarse a los gustos de los consumidores. Este enfoque le ha permitido mantenerse vigente en un mercado altamente competitivo. La empresa se mantiene vigente; no obstante, tiene más de setenta décadas de funcionamiento.

La historia de los dulces de Súper de Alimentos

Crédito: Archivo particular

El origen de Súper de Alimentos se remonta a mediados del siglo XX, cuando surgió la idea de crear un dulce que combinara los sabores tradicionales colombianos con un toque innovador. Así nació el Supercoco, inspirado en las cocadas costeñas y concebido como un producto capaz de llegar a todos los rincones del país.

La iniciativa fue impulsada por el empresario colombo-árabe Federico Peter, quien en 1948 comenzó a elaborar dulces y turrones de manera artesanal en el garaje de su casa en Manizales. Su intención era fusionar las tradiciones dulceras locales con nuevas propuestas de sabor, dando origen a un producto que con el tiempo se convertiría en un símbolo nacional.

En sus inicios, la empresa operaba bajo el nombre de Fábrica de Dulces Superman. Sin embargo, en poco tiempo cambió de manos: los empresarios Roberto Muñoz y Ana Salazar adquirieron el negocio con una visión clara de crecimiento. Su meta era ambiciosa: llevar el Supercoco a cada tienda del país y consolidarlo como un producto de consumo masivo.

El crecimiento de la compañía se consolidó con la construcción de una planta de producción que fue inaugurada en 1979. En este proceso también destacó la participación de Emiliano Henao Mejía, quien desempeñó un papel clave en la gestión del proyecto. Este momento marcó un punto de inflexión en la historia de la empresa, al permitirle ampliar su capacidad productiva y fortalecer su presencia nacional.

Para 1987, la familia Henao asumió el liderazgo de la empresa. Ese mismo año, Felipe Henao Mejía tomó las riendas de la organización, sucediendo a su hermano Emiliano. Bajo su dirección, la compañía inició una nueva etapa caracterizada por la innovación y el desarrollo de productos que conectarían con nuevas generaciones de clientes.

Los éxitos de Súper de Alimentos

Feipe Henao lleva más de 40 años al frente de Super Alimentos

Durante esta etapa, la empresa adoptó el nombre de Súper de Alimentos S.A.S., con el que se le conoce actualmente. Además, amplió su portafolio con productos como los caramelos Barrilete y Lokiño, que lograron una rápida aceptación en el mercado. Estos dulces se popularizaron en tiendas de barrio y supermercados, convirtiéndose en opciones preferidas por consumidores de todas las edades.

La alta demanda de estos productos obligó a la empresa a ampliar su capacidad de producción y distribución. Este crecimiento reafirmó su modelo de negocio basado en la innovación constante y en la creación de dulces atractivos para el público. La compañía entendió que el éxito no solo dependía de la calidad del producto, sino también de su capacidad para sorprender y fidelizar a los clientes.

Con la llegada del nuevo milenio, Súper de Alimentos apostó por diversificar aún más su oferta. Fue entonces cuando surgieron las gomitas Trululú, un producto que revolucionó el segmento de las golosinas en Colombia. Estas gomitas, disponibles en sabores dulces y ácidos, y en múltiples presentaciones, lograron captar la atención de niños, jóvenes y adultos.

Su versatilidad y constante renovación han sido claves para mantener su vigencia en el mercado. De manera periódica, la empresa introduce nuevos sabores y formatos, adaptándose a las tendencias y preferencias de los consumidores. Esta capacidad de evolución ha sido fundamental para consolidar a Trululú como una de las marcas más reconocidas en el país.

El nuevo Trululú

Crédito: @candycenters

En la actualidad, Súper de Alimentos se prepara para un nuevo desafío: el lanzamiento de una innovadora versión de sus gomitas Trululú. La propuesta, impulsada por Felipe Henao, busca ofrecer una experiencia diferente mediante la incorporación de nuevos elementos en el producto.

No obstante, este proceso no ha estado exento de dificultades. Durante el desarrollo del nuevo producto, la empresa tuvo que enfrentar a la multinacional estadounidense Ferrara Candy Company, propietaria de la marca Nerds, debido a posibles similitudes en el concepto. Poco importó, el dulce Gomitas Trululu con Nanos Oka Loka va salir al mercado.

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