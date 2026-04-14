- La toma de Carlos Amaya del Partido verde que aplastó a las minorías para irse con Iván Cepeda

El grupo del gobernador de Boyacá junto al senador Ariel Avila ganaron el pulso y el senador con mayor votación Jota P Hernández se abrió a armar su propio grupo

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya midió fuerzas en las pasadas elecciones legislativas en la que logró que dos de sus alfiles llegarán al Senado y siete representantes a la Cámara. Se apuntaló así para la pelea interna dentro del partido para lograr controlarlo y en la elección directiva de este lunes donde logró que una de sus aliadas, la senadora Carolina Espitia, llegará a la co-presidencia del Partido.

Las derrotas de Angélica Lozano y Katerine Miranda, en el pasado grandes electoras y poderosas voceras de la línea de Antanas Mockus, un referente para los Verdes, las dejaron mal paradas, e igual que Catherine Junivao no lograron atajar la ola petrista dentro del partido que venía ganando terreno; incluso todas ellas apoyaron la candidatura de Gustavo Petro en la contienda anterior contra Rodolfo Hernández en las elecciones del 2022, pero terminaron críticas del gobierno.

Angelica Lozano no dudó en recordar el peso del emblemático exalcalde de Bogotá en el ideario del Partido Verde y como la decisión frente a Cepeda lo traiciona.

La decisión del partido Alianza Verde es lamentable. Imponer, obligar y desconocer la voz de las minorías, privilegiando únicamente la de las mayorías, no solo evidencia un talante autoritario (propio del gobierno que pretenden respaldar), sino que también desconoce los… pic.twitter.com/g1Fng7P91W — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) April 14, 2026

La candidata presidencial Claudia López también se expresó en la misma línea y recordó su renuncia al Partido junto a Antanas Mockus a raíz de los actos de corrupción que llevaron a su detención al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien fuera el fundador del Partido.

Fue clara en decir “el Verde de (Carlos Andrés) Amaya acabó con el Verde de Mockus” y que “el poder de la corrupción y el clientelismo del gobierno Departamental y Nacional se unen a Cepeda y amordazan a los demás”.

La maniobra boyacense para apoyar a Ivan Cepeda

El expresidente de la Cámara, un incondicional de Amaya, boyacenses iniciados en la política en simultánea, el representante Jaime Raúl Salamanca, reforzó la ruta de adhesión a la campaña de Iván Cepeda, que ya había abierto el senador Ariel Avila en un evento en el Hotel Tequendama esta vez con una proposición dirigida a buscar un acuerdo programático con La alianza por la vida.

Esta iniciativa fue respaldada por los electos senadores: John Amaya (hermano del mandatario) y Duvalier Sánchez; y a la Cámara como Mauricio Toro (Bogotá), Yamit Noé (Boyacá), Eduardo Enríquez (Nariño), Diego Alfonso (Casanare) y Víctor Armero (Cauca).

Felicitaciones querida compañera y hermana de camino, senadora @CaroEspitiaJ 💚.



¡Qué buena y bonita noticia!

Hoy ella se convierte en la primera mujer en la historia del @PartidoVerdeCoL que asume la copresidencia.



Emociona aún más saber que es boyacense, hecha de carácter,… pic.twitter.com/62ua6cy5Pm — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) April 13, 2026



Inmediatamente después del anuncio de Salamanca, la representante Katherine Miranda desconoció la medida y anunció su apoyo a Paloma Valencia, de la Gran consulta por Colombia recalcando que lo hace por coherencia y en defensa de la Constitución. Por su parte Juvinao advirtió que acudirá a la objeción de conciencia para no votar por Iván Cepeda.

Otra de las decisiones drásticas de la tensa reunión del lunes fue la aceptación de la solicitud de escisión por parte del senador Jota Pe Hernández, el más votado de la colectividad quien fue reelecto el pasado marzo con 158.457 votos. El santandereano dejará de formar parte de la colectividad y construirá un movimiento aparte a fín a sus planteamientos más a la derecha y absolutamente crítico del Petrismo.

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Por su parte, la senadora Angelica Lozano, recordó en su cuenta de X que la Alianza Verde, también había prohibido en las elecciones de marzo pasado que los congresistas de ese partido y sus militantes apoyaran las consultas de Sergio Fajardo o Claudia López, reseñando que esa colectividad desconoció “a las minorías” al “prohibir e impedir que podamos apoyar” a esos aspirantes presidenciales. “Ellos han sido líderes del partido Alianza Verde”.

Un partido que fue una revelación como fuerza política alternativa de centro, poco a poco vendría perdiendo su rumbo, y a pesar de haber consolidado una bancada de 11 senadores y 11 representantes a la Cámara para la composición de este nuevo Congreso, podría terminar siendo un apéndice del Pacto Histórico.



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