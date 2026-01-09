Los imperdibles festivales y carnavales para disfrutar en este comienzo de año

Enero y febrero se están consolidando como uno de los momentos más animados para recorrer Colombia por fiesta, música y cultura. Diferentes ciudades y municipios han presentado sus agendas oficiales de eventos, con apoyo de alcaldías, institutos de cultura y gobernaciones, ofreciendo una variada mezcla de tradiciones, espectáculos y planes para todos los gustos. Aquí te contamos los principales festivales que no te puedes perder en estas semanas de 2026.

1) Feria de Manizales – del 3 al 11 de enero

Manizales, en el corazón del Eje Cafetero, abrió el año con la edición 69 de su Feria, considerada uno de los eventos culturales más importantes del país. La Alcaldía y la Promotora de Eventos y Turismo dieron a conocer la programación oficial, que incluye conciertos, desfiles, actividades folclóricas, espacios deportivos y eventos culturales que llenan de vida las principales plazas y escenarios de la ciudad. Además, el Reinado Internacional del Café sigue siendo uno de los momentos más esperados de la feria y refleja el papel de Manizales como epicentro de la cultura cafetera.

Hoy viernes 9 de enero en la programación de artistas se encuentra la presentación de Los Inquietos del Vallenato y Binomio de Oro. El sábado 10 será el Superconcierto en el estadio de Palo Grande con la presentación de Calos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Giovanni Ayala, Calibre 50 y Hamilton. Hay que tener en cuenta que la entrada a este concierto si tiene cobro de boletería.

2) Festival del Mango en Mesitas de El Colegio – del 8 al 13 de enero

Mesitas de El Colegio, en Cundinamarca, también se suma a la temporada de fiestas con una nueva edición del Festival Turístico, Cultural y Reinado del Mango, que se llevará a cabo en El Triunfo. Este evento se ha convertido en uno de los planes más representativos de la región para arrancar el año.

La agenda se extiende hasta el martes 13 de enero e incluye presentaciones musicales de artistas populares como El Gordo y su Orquesta, Chico Jaramillo, Alex Manga, El Andariego y la Orquesta Sonora, además de actividades tradicionales como la premiación de bolirana y tejo, el reinado del mango, cabalgata, feria ganadera y una muestra agroindustrial enfocada en resaltar la producción local de esta fruta.

Desde la Alcaldía de El Colegio y la Secretaría de Turismo, Deporte y Cultura se ha destacado que el festival no solo busca fortalecer la identidad cultural del municipio, sino también dinamizar la economía campesina y atraer visitantes a esta zona del Tequendama, tradicionalmente reconocida por su vocación agrícola y su cercanía con Bogotá.

3) Fiestas del 20 de enero – Sincelejo

Las autoridades locales de Sincelejo han promovido desde finales de diciembre la programación oficial de las Fiestas del 20 de enero, que este año vienen con las fiestas de corralejas, eventos musicales, el reinado popular, el desfile de fandangueras y el desfile Veintenerito, además de la presentación de comparsas y grupos folclóricos que celebran la identidad sucrense. Estas festividades siguen siendo un referente de música tradicional, gastronomía y folclor caribeño que reúne tanto a locales como a visitantes.

4) Carnaval de Barranquilla – del 17 de enero al 17 de febrero

Barranquilla se alista para uno de los carnavales más completos. Las autoridades del Carnaval y la Alcaldía confirmaron que la programación oficial arrancará con el pre – carnaval el 14 de enero que tendrá la apertura río de tradiciones, lectura del Bando el 17 y el Bando y coronación del carnaval de los niños el domingo 18 de enero. El carnaval se extenderá hasta mediados de febrero, con más de 40 eventos que combinan tradición, innovación y sostenibilidad, invitando a propios y visitantes a vivir la fiesta con toda la esencia caribeña.

Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla, destacó que esta celebración es “una fiesta de todos” y un motor cultural para la ciudad, con enfoque en tradición y proyección futura. Además, el Carnaval lideró recientemente un manifiesto regional por el turismo sostenible, firmado junto a otras grandes festividades del Caribe y Colombia, con compromisos para fortalecer la cultura y el desarrollo responsable de estas industrias creativas.

5) Hay Festival Cartagena y agenda cultural de enero y febrero

Cartagena arranca el año con una agenda cultural movida que se extiende entre enero y febrero. Desde el 3 hasta el 12 de enero se realiza la Feria de Artesanías FAREX, este evento cuenta con entrada gratuita para recorrer y apoyar el trabajo de artesanos locales y nacionales. En esas mismas fechas, del 4 al 12 de enero, la ciudad acoge el Cartagena Festival de Música, que ofrece conciertos de música clásica en distintos escenarios del Centro Histórico, algunos gratuitos y otros con boletería.

A finales de enero, Cartagena entra de lleno en sus celebraciones tradicionales con las Fiestas de la Candelaria, que se desarrollan del 24 de enero al 2 de febrero con actividades religiosas y culturales abiertas a todos públicos. También se llevará a cabo el Festival del Frito Cartagenero del 24 de enero al 2 de febrero, con entrada libre, aunque el consumo de los platos típicos tiene costo.

El cierre de esta gran oferta cultural lo marca el Hay Festival Cartagena, que será del 30 de enero al 2 de febrero y contará con eventos gratuitos y otros de pago, reuniendo a escritores, periodistas y pensadores nacionales e internacionales. A esto se suma el Festival de la Cumbia, los días 1 y 2 de febrero, con presentaciones gratuitas en espacios públicos, y la Ruta Patrimonial, que se realiza el último domingo de febrero y permite acceder sin costo a recorridos históricos por distintos puntos de la ciudad.

Colombia ha convertido los primeros meses del año en una oportunidad para mostrar lo mejor de su diversidad cultural, con apoyo de gobernaciones, alcaldías y entidades culturales que han confirmado agendas oficiales y esfuerzos por posicionar sus festivales en calendarios turísticos nacionales e internacionales.

