Este es el pueblo de Cundinamarca conocido por su famoso Festival del Soltero, una celebración para conseguir pareja

Cundinamarca tiene destinos que pasan desapercibidos por lugares más turísticos, pero que guardan historias y tradiciones que pueden sorprender a cualquiera. Más allá de pueblos coloniales y rutas naturales, hay municipios que han construido su identidad con celebraciones poco comunes. Uno de ellos es Chaguaní, un lugar que con los años se ha ganado el apodo de la Tierra de Cupido por su Festival del Soltero.

Este destino ubicado en Cundinamarca a un poco más de dos horas de Bogotá es un plan diferente para quienes buscan salir de la rutina. Su fama nació por una tradición que mezcla cultura, encuentros y celebraciones grupales que cada año atraen a visitantes de distintas regiones.

La tradición que convirtió al pueblo en la Tierra de Cupido

El bello pueblo de Chaguaní es famoso por el Festival del Soltero, una celebración que se vive una vez al año, durante el primer puente de junio, y que dura tres días. En ese tiempo, por el decreto municipal me109cito y de manera simbólica, todos tanto habitantes y visitantes pasan a ser “solteros”, incluso quienes están casados. El pueblo cambia por completo pues hay música en las calles, cabalgatas, premiaciones a los solteros cotizados, ferias de comida típica, actividades culturales y encuentros pensados para compartir, reír y disfrutar.

La historia del festival comenzó en los años 70, cuando un grupo de jóvenes llegó al municipio durante una celebración religiosa para pedirle a la Virgen María que los ayudara a encontrar pareja. Lo que empezó como una tradición sencilla fue creciendo con los años hasta convertirse en una fiesta que ya cumple 53 años y que le dio a Chaguaní el apodo de la Tierra de Cupido. Hoy, más allá de su nombre, el festival es una excusa perfecta para conocer el pueblo, su gente y su ambiente en una celebración que impulsa el turismo y mantiene vivas las tradiciones locales.

Más allá de sus festividades, Chaguaní es un pueblo ideal para recorrer con calma. Sus calles, su clima y su entorno natural lo convierten en una buena opción para una escapada corta desde Bogotá. Entre los planes más comunes están las caminatas ecológicas, la visita a fincas tradicionales, los pozos cristalinos y los balnearios naturales que rodean el municipio.

Llegar es sencillo, desde Bogotá se toma la salida por la Calle 80 en dirección a Medellín y después de pasar por Guaduas, se continúa hacia el sur hasta encontrar el desvío al municipio. El trayecto suele tomar un poco más de dos horas, dependiendo del tráfico.

Chaguaní, la Tierra de Cupido sigue llamando la atención de quienes se animan a conocer este rincón de Cundinamarca, pues sus calles tranquilas y su gente cálida la hace un lugar ideal para desconectarse y vivir experiencias distintas.

